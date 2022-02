La Flave se siente "menospreciada y desilusionada" por su ninguneo en la inauguración del centro de salud

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales 'Sol y Mar' (Flave), asegura haberse sentido "menospreciada y desilusionada" en la inauguración del centro de salud Ángel Salvatierra, a la que no fue invitado ninguno de sus miembros, pese a ser la entidad la principal promotora de su construcción y puesta en marcha, "tras 20 años de reivindicaciones, lucha y tesón, en pro de una infraestructura fundamental para la ciudad", recuerdan.

La Federación no entiende cómo un centro de salud como el que ahora se ha inaugurado no ha contado con la presencia de los más interesados en su puesta en funcionamiento, y quienes van a ser los principales usuarios, sin poder disfrutar de esa inauguración oficial. "Es una construcción pública que se atribuyen unos antes y otros ahora, pero que si no es por la insistencia de la ciudadanía, a través del movimiento vecinal, no habrían logrado culminar", insisten.

Según la Flave "olvidan los que hoy entraban triunfantes bajo el privilegio que les otorga el paraguas de ser representantes políticos que es una obra de y para la ciudadanía. Olvidan también que habían dejado los alrededores sin urbanizar, y fue el movimiento vecinal el que tuvo que acudir al pleno para que se le diera solución. Olvidan que los espacios para personas con movilidad reducida no están adecuadamente realizados. Olvidan que la zona delantera que debía ser ajardinada es un terral seco y sin vegetación. Olvidan a tantas personas que han estado ahí y siguen estando hoy ahí, desde fuera, sin recibimiento oficial ni oficioso, y sin un simple gracias por contribuir a la mejora de los servicios de la ciudad".

La Flave habla incluso de "desilusión de la ciudadanía por la falta de empatía de los representantes políticos de la Junta de Andalucía, que han olvidado una vez más que representan a esa ciudadanía a la que han olvidado hoy".

IU también lamenta la falta de presencia vecinal

Desde Izquierda Unida también consideran que "esta inauguración debería hacer sido un día de fiesta para la ciudad y los vecinos y vecinas de la Zona Norte, pero el Partido Popular ha querido apropiarse de ella, convirtiéndola en un acto de partido en vez de en un acto de ciudad", señala José Luis Bueno, coordinador local de Izquierda Unida en El Puerto y portavoz municipal del grupo Adelante.

El portavoz recuerda que son los representantes vecinales "quienes han luchado durante más de diez años para que este centro de salud se hiciera realidad. Con este gesto Germán Beardo ha vuelto a faltarle el respeto a la ciudadanía portuense y ha demostrado una vez más que lo único que le importa de verdad es su marca personal, su carrera política y las fotos".

Para finalizar, desde Izquierda Unida quieren agradecer a todo el movimiento vecinal, y en concreto al de la Zona Norte, "su incansable lucha para que la apertura de este servicio tan necesario para la ciudad hoy sea una realidad" y recuerdan al gobierno municipal y a la Junta de Andalucía que "seguiremos reclamando que este centro de salud esté dotado al 100% con recursos y personal propio, y no quitándolos del centro de salud de Pinillo, como ha confirmado el propio consejero."