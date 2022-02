La oposición de El Puerto critica la facilidad para gastar en fiestas "mientras hay servicios que se caen"

El PSOE ha criticado que el periodo medio de pago a los proveedores se sitúe ya en 282 días, "demostrándose así la falta de diligencia y de atención del gobierno de Germán Beardo con los empresarios y autónomos que suministran al ayuntamiento". El PSOE profundiza ahora en sus críticas denunciando que "las prioridades del PP y Cs pasan tan sólo por las fiestas", para cuyas celebraciones "se han autorizado gastos de manera irregular por valor de 138.000 euros", tal como ya expresó en el pasado Pleno Ordinario.

Así se ha puesto de manifiesto por la Vice Intervención Municipal en un informe que recoge una serie de gastos del área de Fiestas, "que se han autorizado sin la correspondiente modificación del Plan de Ajuste y que, por tanto, se han llevado a cabo de manera irregular". Gastos como El Puerto Flamenco y Navidad Flamenca (14.256 euros), adecuación carrozas (13.500 euros), cabalgata de papá Noel, reina y cartero real (17.800 euros), desplazamiento de bateas (1.600 euros), música en eventos de Navidad (4.000 euros), eventos de Navidad (3.000 euros), transporte Navidad (8.000 euros), actuación banda de cornetas y tambores (3.000 euros), otro traslado de bateas (4.000 euros), sonorización e iluminación de diferentes actos de navidad (9.700 euros), coordinación Navidad (18.130 euros), el belén (7.000 euros), vallas para Navidad (500 euros), coches de caballos Navidad (1.000 euros), gorros de Papá Noel (1.900 euros), vestimenta del belén y pasacalle reina de oriente (11.900 euros), matriculación y transporte de remolque (2.000 euros), desplazamiento de carroza cabalgata de Papá Noel (2.000 euros), así hasta 138.000 euros.

Desde el PSOE, su portavoz Ángel M.ª González ha afeado al gobierno local esta manera de gestionar, pues como señala “mientras hay servicios que se caen, contratos que no se renuevan, proveedores que no cobran o entidades sociales, culturales y/o deportivas que no han cobrado sus subvenciones, nos encontramos con que, para carrozas, luces, vestuarios, y demás sí se han dado prisa”. Y añade que “no estamos en contra de las fiestas, estamos en contra del absoluto caos que se ha instalado en el área Económica con Beardo y que, lejos de solucionar, va a más”.

Los socialistas entienden además que “se está dando un evidente agravio comparativo con otras áreas municipales, como es el caso de Urbanismo, Cultura, Deportes, Bienestar Social o Mantenimiento Urbano, cuyos asuntos no se priorizan por parte del alcalde; lo cual tiene consecuencias directas en la ciudadanía y en el servicio que se les ofrece”.

En este sentido, Leocadia Benavente, concejala de Vox El Puerto, ha visitado la barriada El Tejar junto con el coordinador local de dicho partido, Luis Palomino, "para conocer de primera mano las necesidades demandadas por sus vecinos".

A la reunión acudieron el presidente de la Asociación Ronda del Tejar, Juan Antonio Muñoz Hiniesta, y su vicepresidenta, Remedios Blas Martín, dejó de manifiesto la falta de mantenimiento y limpieza que sufre la zona, con plazas levantadas por las raíces de los árboles, balaustradas rotas con riesgo de desprendimiento o campos de petanca inservibles.

Para Benavente, “este es otro caso más del abandono que sufren todas las barriadas de nuestra ciudad, y de la falta de planificación que existe en el área de mantenimiento urbano, que va arreglando la ciudad a trompicones y sin orden alguno”.

“Una de las principales demandas de la asociación es la necesidad de contar con un local en el que reunirse”, añade la concejal, y en este sentido están a la espera de que les traspasen el local municipal del barrio. “El problema, apunta Benavente, es que el local a día de hoy se encuentra sin agua y luz por falta de pago”.

Por todo ello, Vox critica también que la delegación municipal de Participación Ciudadana “tiene presupuesto para fiestas, pero no para las asociaciones vecinales, quienes reclaman más ayudas a la hora de organizar sus actividades y exponen el problema de la alta cuantía de los seguros de responsabilidad civil que tienen que afrontar cada vez que organizan un acto”.

Vox reclama la necesidad de presentar unos presupuestos municipales, "de manera que se pueda hacer una planificación de las inversiones más necesarias para la ciudad, y que el equipo de Germán Beardo deje de poner parches como hasta ahora".