“Siempre me divertí en Carnaval porque me encanta la comparsa”

El autor Diego Caraballo ha conocido tiempos mejores en el Carnaval de El Puerto, los que le tocó vivir con la comparsa Los Majaras, agrupación a la que pertenece desde su fundación. Diego Caraballo es autor de agrupaciones memorables, como Los Sénecas, Gibraltareños o Raza Mora, cuyo repertorio cuenta con pasodobles inmortales, como Un 4 de Diciembre, dedicada a García Caparrós. El comparsista tiene el Vapor de Oro de la Peña La Mezquita, fue pregonero en El Puerto en 1997 y está actualmente jubilado, tras haber sido jardinero en la antigua residencia de El Madrugador. Hace tiempo que no escribe para ninguna agrupación, aunque está considerado un maestro y ha creado escuela, junto a otros veteranos del Carnaval, como Antonio Rico Segura, Pedro de los Majaras, autores de grandes coplas. Ayer, el veterano letrista de ‘Los Majaras’ asistió a los Encuentros con la Prensa, que se celebran en el restaurante Zaccaría, en la calle Luna.

Durante el encuentro, explicó cómo fueron sus inicios en el carnaval, en el que comenzó muy joven, primero como vocalista, y posteriormente como escritor y componiendo, algo que aprendió de manera autodidacta, consiguiendo pronto el favor del público. “Yo me he divertido siempre en Carnaval, porque me ha gustado mucho la comparsa y además tenía éxito”. Como autor, basaba las letras de sus composiciones en asuntos de actualidad y nunca tuvo problemas con la censura. Muy al contrario, pese a ser controvertidas, la mayoría de las veces contó con el apoyo de políticos y empresas.

Aquella era una época distinta, los años 70 y 80, donde la comparsa ejercía una crítica todavía vigente, pero menos, ya que ahora “se meten menos con el poder”.

El comparsista conserva entre sus mejores recuerdos las muchas noches vividas en el Gran Teatro Falla, donde ‘Los Majaras’ llegaban casi siempre a la final, haciéndose con varios primeros premios. En aquel entonces, el nombre de la comparsa estaba ligado a El Puerto, aunque actualmente “el Carnaval portuense está bastante flojo, ha decaído por falta de autores. El pasodoble es lo que da vida al carnaval”. Sus dos hijos han heredado su pasión por la comparsa, aunque no componen, de manera que el relevo de Los Majaras no parece estar garantizado. “Yo no veo gente nueva en el mundo de la comparsa, no sé qué va a pasar si Los Majaras dejan de salir, porque no hay otros que sigan”, asiente con resignación. Pero no son sólo las agrupaciones; para recuperar el Carnaval hace falta una mayor implicación de todos los portuenses: “El disfraz es lo principal para las agrupaciones y para el pueblo”, afirma, para recordar que también es necesaria industria: los tipos, carrozas, complementos, artesanía y todo el atrezzo que conlleva la fiesta.