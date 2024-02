El Ayuntamiento de El Puerto abre expediente disciplinario al funcionario investigado por cohecho

El pleno municipal ordinario de febrero celebrado este viernes en el Ayuntamiento de El Puerto ha aprobado, gracias a la abstención del partido de gobierno del Partido Popular, la moción presentada por los grupos de PSOE, Unión Portuense e Izquierda Unida pidiendo medidas ante los últimos casos de presunta corrupción investigados en la localidad, que afectan a un técnico municipal en activo y al ex jefe accidental de la Policía Local, ya jubilado.

Los portavoces de los grupos proponentes han defendido en sus intervenciones la necesidad de adoptar medidas para que la ciudadanía no pierda la confianza en las instituciones, proponiendo en concreto la apertura de un expediente contra el técnico en activo, José Manuel Camacho, la puesta en marcha de una comisión municipal de investigación y la personación del Ayuntamiento en la causa judicial.

En su turno de intervención el portavoz del gobierno local, Javier Bello, ha explicado que ya se le ha abierto expediente disciplinario a Camacho, aunque el mismo permanecerá en suspenso en tanto no haya una resolución judicial sobre los cargos que se le imputan, que son los de cooperador necesario de los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros asuntos por la concesión de los aparcamientos de la Feria de Primavera y otros eventos multitudinarios como el Puro Latino.

Los grupos proponentes de la moción se han mostrado satisfechos con la respuesta municipal, aunque no del todo porque insistían en la necesidad de que el Ayuntamiento se persone en la causa y en la apertura de la comisión de investigación. No obstante, la apertura del expediente al funcionario les ha parecido adecuada.

Sobre este asunto Javier Bello ha explicado que el funcionario se encuentra en estos momentos de vacaciones, y que entretanto se están modificando las funciones que tiene asignadas, de manera que cautelarmente las mismas no tengan relación con la investigación en marcha. No obstante, no se han detallado las funciones concretas que este funcionario tendrá a su regreso de las vacaciones.

En cuanto a la personación municipal en la causa, Bello la ha descartado al considerar que ya está en marcha la investigación judicial.

En este mismo pleno se abordará otra moción en el mismo sentido, a propuesta de Vox, pero que no tendrá debate según han adelantado los grupos municipales consultados.

Por otro lado, antes del pleno se celebró una junta general de la empresa municipal de vivienda, Suvipuerto, de cuyo consejo de administración se ha nombrado secretario al abogado Miguel Pérez de Yrigoyen, anteriormente asesor jurídico de la empresa, sustituyendo en el cargo a Fernando Valencia. La votación se ha aprobado con la abstención de PSOE y Unión Portuense y el voto en contra de Izquierda Unida.

Ya en el pleno, al principio de la sesión se han aprobado varias mociones de urgencia relacionadas con cambios en la plantilla municipal, que han salido adelante con la abstención de PSOE, UP y Vox y el voto en contra de IU, al no contar estas medidas con el consenso de los sindicatos.