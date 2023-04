Aprobado un nuevo plan de ajuste del Ayuntamiento de El Puerto por incumplir el periodo de pago

Esta martes se ha celebrado en el Ayuntamiento un Pleno extraordinario para la aprobación de un nuevo plan de ajuste para 2023-2035, debido al reiterado incumplimiento del periodo de pago a proveedores. También se ha aprobado la adhesión a un nuevo préstamo del fondo estatal de financiación con entidades locales, una obligación del Ministerio para corregir esos desajustes en el pago a las empresas.

El portavoz de Adelante El Puerto, José Luis Bueno lamentó que "estar hoy aquí no es un éxito del gobierno ni nada positivo, sino que nos obliga el Ministerio de Hacienda por no cumplir con el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en 247 días -cuando el límite legal se fija en 30 días-. Después de cuatro años de mala gestión económica estamos en el vagón de cola de los ayuntamientos de España en gestión económica, y de hecho el periodo medio de pago llegó a estar casi en 300 días, con facturas pendientes de pago por importe de 17 millones. Hemos tenido un solo presupuesto municipal en cuatro años y no se ha formalizado ningún gran contrato municipal. Por eso hoy, por segundo año, estamos entre los malos alumnos del país que tienen que ser rescatados por el Gobierno", sentenció.

Bueno añadió que "menos mal que el gobierno aplica políticas para salvar a los ayuntamientos y nos lanzan otro flotador para salvar un mandato en blanco. El PP y Cs no han hecho nada desde el último plan de ajuste y nos obligan a acogernos a este nuevo plan. Este gobierno no ha cumplido en lo económico y si no es por el gobierno central los proveedores no cobran", concluyó.

Por parte del PSOE Ángel González reiteró que se trata de "un rescate del gobierno de España" y acusó al gobierno de PP y Cs de "estar viviendo de las administraciones supramunicipales. Esto se aplica por incumplir el plazo de pago a proveedores, porque no estáis gestionando, es otro balón de oxígeno, un rescate en mayúsculas".

Tras el pleno el concejal del PSOE David de la Encina señalaba que “los datos son muy ilustrativos pues Beardo y su equipo han acumulado más de 9 millones de euros en facturas sin pagar, por lo que somos de los pocos ayuntamientos a los que el gobierno de España le ha obligado a hacer un plan de pagos. Este rescate es producto del enorme desastre organizativo que impera en el Ayuntamiento, con un gobierno que no ha sabido sanear las cuentas, no ha sabido presentar unos presupuestos en cuatro años y no ha sido capaz de cumplir con el pago a proveedores, llegando a más de nueve meses el tiempo que debe esperar un proveedor para poder cobrar el trabajo realizado a este Ayuntamiento”.

El nuevo plan de ajuste y las medidas que lo acompañan salieron adelante con los votos a favor de PP, Cs, Vox, PSOE, mixto y la abstención de Adelante El Puerto.

También se aprobó en la sesión un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 1,4 millones para el pago de dietas a empleados municipales y diversas facturas, aunque muchas de ellas llegaban con reparos de Intervención por pertenecer a contratos que no están en vigor. Este punto se aprobó con los votos de PP, Cs y Vox.

Otro reconocimiento extrajudicial por importe de 576.000 euros se destinaba a pagar facturas de El Puerto Global, donde sigue sin solucionarse el asunto de los encargos a la empresa por parte del Ayuntamiento, único modo de que la sociedad resulte viable. En este caso el equipo de gobierno se quedó solo a la hora de apoyar el punto.

Sí salió adelante por unanimidad el compromiso de pago del servicio de balizamiento en playas para los años 2024, 2025 y 2026.