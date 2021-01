Apemsa aclara que no ha cortado el agua a ningún cliente desde el inicio de la pandemia

La empresa de aguas de El Puerto, Apemsa, ha querido aclarar que no ha cortado el suministro de agua a ningún cliente durante el estado de alarma.

Según explican "atendiendo al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, Apemsa no ha cortado el suministro de agua a ningún cliente y, mucho menos, a familias en situación de vulnerabilidad. Es más, la empresa municipal decidió ampliar lo marcado por este real decreto, que eran 90 días y no ha cortado el agua a ningún cliente hasta la fecha de hoy", y añaden que el decreto amplia la prohibición del corte de suministros de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social mientras se prolongue el estado de alarma.

"Desde su fundación Apemsa trabaja estrechamente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y cuenta con un Fondo Social dotado con 110.000 euros para garantizar el suministro de agua a familias en situación de vulnerabilidad social. Existe un protocolo de actuación en colaboración con este área municipal de Servicios Sociales", indican.

La empresa también establece otras medidas para paliar los problemas transitorios económicos. En estos casos, los clientes en esta situación pueden solicitar aplazamientos, fraccionamientos y planes de pago personalizados que se gestionan en nuestras oficinas.

Según la ordenanza municipal correspondiente, la factura del agua se emite cada dos meses y especifica una fecha límite de pago. Estos avisos sirven, en la mayor parte de los casos, para que los clientes recuerden que tienen pendiente un recibo de agua. El 80% de los clientes abona su factura antes de que se corte el suministro.

El caso de lo ocurrido en la Barriada de Los Milagros en el mes de diciembre, según aclaran, "fue distinto. Se procedió a eliminar los enganches ilegales en doce viviendas que no contaban con el consiguiente contrato y obtenían agua de forma ilegal. La mayoría habían colocado tomas no autorizadas desde un contador que no era el suyo. Esta situación había sido denunciada por los titulares de los contadores, que sí son nuestros clientes. De los doce desenganches, únicamente uno ha regularizado su situación y ahora cuenta con contrato y suministro de agua en su vivienda de forma legal".

Esta aclaración se produce tras el último pleno municipal, en el que el grupo municipal de Adelante El Puerto solicitó que no se realizaran cortes de suministro durante el estado de alarma.