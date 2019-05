Un superviviente en la lista de Adelante Tarifa

La vida de Francisco Fernández es completamente distinta a la que llevaba antes del fatídico 5 de agosto de 2017. Desde ese día se ha dedicado a recomponerse. Porque Francisco fue uno de los heridos en la explosión de transformador del hotel de Tarifa, un siniestro que dejó dos fallecidos y varios heridos de gravedad, y que le causó quemaduras en el 75% de su cuerpo. Le dieron 48 horas de vida pero hoy, una quincena de operaciones después, sigue cada día con su rehabilitación y con ganas de hacer además cosas por su pueblo, Tarifa.

"La fuerza que he tenido para salir adelante es la misma fuerza que quiero utilizar para hacer cosas por la gente de mi pueblo", explica este superviviente, de 25 años, que era camarero del establecimiento cuando se produjo el accidente. El joven, que ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y tiene un master de Asesoría Fiscal, no rechazó la invitación del alcaldable de Adelante Tarifa, José Francisco Castro, para ir en su candidatura de estas elecciones municipales.

Y no es que antes Francisco tuviera especialmente una vocación política, pero "la confianza" que le dan los compañeros con los que comparte candidatura –va de número 3– y lo que siempre le ha "gustado ayudar a la gente" le convencieron. "Me he motivado y creo que somos un equipo bastante cualificado", cuenta el joven que, además de su lucha personal, continúa con la lucha para que haya justicia por el accidente donde perdieron la vida dos compañeras. Los afectados crearon una plataforma y aún están enfrascados en el proceso judicial.

Francisco quiere empezar una nueva etapa, "aunque todo cueste el doble tras el parón tan grande", y cree que esta motivación política también forma parte de ella.