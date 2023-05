El “niño” de la política aspira a ser “grande”

Alfredo Fernández Escolar (29 años) es el candidato más joven de los ocho que optan a la alcaldía de Puerto Real. De llegar a presidir el salón de plenos sería también el segundo alcalde más joven de la historia de la democracia (José Antonio Barroso fue elegido alcalde, en abril de 1979, con 26 años), después de haber sido durante dos legislaturas el concejal de menor edad.

Pese a su juventud, el andalucista afronta la que será su tercera legislatura siempre y cuando las urnas le respalden. No recuerda exactamente cuándo empezó a interesarse por la política, pero sabe que desde pequeño era algo que le atraía. “Cuenta mi madre que lo que más me entretenía era ver las sesiones del Congreso en la tele y que después yo imitaba a los políticos moviendo las manos frente al espejo”, dice el candidato de AxSí Puerto Real entre risas. “Sí. Es de ser muy friki”, reconoce.

Sin embargo, sí tiene claro cuando se unió a las filas del extinto Partido Andalucista. La historia la cuenta siempre que puede porque tiene como protagonista a la que es su “madrina” política y su “referente”: Maribel Peinado.

Poco antes de las elecciones de 2011, participaba junto a unos compañeros de clase en un certamen literario de un periódico nacional. “Lo que se solía hacer era una entrevista al alcalde de cada pueblo, pero yo propuse hacérsela a Maribel Peinado, que estaba en la oposición, porque me producía simpatía”, recuerda.

"Jamás volvería a gobernar con Amaya y he firmado ante notario que no daré mis votos para hacerla alcaldesa”

Fue en esa entrevista cuando conoció a Peinado, que enseguida vio algo en él y le animó a que se uniese a las juventudes andalucistas. “Ayudé en la campaña de las municipales en 2011 en las que no podía ni votar ni participar como apoderado en los colegios electorales, así que estuve todo el día en la sede”.

Y aunque el mes de mayo de 2011 fue una fecha histórica para los andalucistas, con su primera y única mayoría absoluta, Alfredo Fernández tiene una “espinita” clavada de esa legislatura porque “no pude trabajar con Maribel ni formar parte de su equipo de Gobierno”.

Sí lo hizo en 2015, cuando pasaron a formar parte de la oposición, y en la legislatura actual (ya sin Peinado) donde formó gobierno con el PSOE durante tres años y medio. Lo hizo tras un pacto de esos llamados “antinatura”, no por las ideas políticas sino por la mala relación que existía entre ambas formaciones que, al final, acabó pasando factura.

Ese es el pasado más reciente de Fernández en la política, y del que algún modo reniega para iniciar una nueva etapa. Quiere Alfredo presentar una nueva imagen, desprenderse del pacto con el PSOE y de las políticas que, para bien o para mal, ejecutaron al alimón.

En esta tercera intentona de entrar en el Ayuntamiento de Puerto Real lo hace, por primera vez, como candidato a la alcaldía. El “niño de la política” se hace “grande” ante lo suyos y se pone al frente de Andalucía por Sí con el respaldo unánime de la formación y de quienes han sido sus líderes en los últimos años. “Yo me imagino que siempre me gustó la idea de intentar ser alcalde”, dice el andalucista, Pero reconoce que nunca hubiese intentado encabezar la lista mientras Maribel Peinado estuviese presente. Es, de algún modo, el respeto a sus mayores, a su madrina política que está muy pendiente de él durante la campaña.

Ahora quiere volar solo y, sobre todo, alto. Afronta la política sin miedos y con la experiencia de haber estado dentro de la administración, lo que “me hace dar mil vueltas a cómo poder hacer las cosas que proponemos con los recursos que hay”. Su arrojo es tanto que, sabiendo la fragmentación política que existe y que es muy complicado alcanzar una mayoría absoluta, no tiene miedo a gobernar en minoría si fuese necesario ni a negociar con otras formaciones.

La única línea rojo tiene nombre: “Elena Amaya. Jamás volvería a gobernar con ella y por eso he firmado ante notario que no daré mis votos para hacerla alcaldesa”. En esa promesa hay un matiz que aclara tras una pregunta. Es un no a Amaya, pero no al PSOE donde dice que hay gente “muy válida”.

¡Carnaval, te quiero!

El primer cargo público que Alfredo Fernández ha tenido en el Ayuntamiento de Puerto Real ha sido el de concejal de Fiestas. No se imaginaba el joven, hace solo unos años cuando posaba en esta foto junto a su hermana, que acabaría organizando una de las fiestas que, junto a la Feria, más le gustan. Momentos como este, junto a su familia, son los que dan energía al candidato de AxSí.