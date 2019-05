La medianoche de ayer ponía por fin inicio a la campaña electoral para las Elecciones Municipales de 2019. Las 00:00 horas marcaban el comienzo de quince días donde -visto lo visto- se planea que los candidatos terminen de darlo todo en esta recta final antes del 26 de mayo. Entre convivencias y pegadas de carteles simbólicas quedó demostrado que la maquinaria de todos los grupos está al cien por cien, a pleno rendimiento. Todo bien engrasado y en perfecto estado de funcionamiento. Y no era para menos. Especialmente este año, y a diferencia de otros comicios locales, los partidos han tenido tiempo de sobra para prepararse.

El 2019 pasará a la historia como ‘El Año Electoral’. Así, tal y como se lee. En mayúsculas. Y no es para menos. Todo empezaba en diciembre, cuando los andaluces despedimos el 2018 con las Elecciones Autonómicas donde, después de casi 40 años, sucedía lo poco probable: la salida del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de San Telmo. “Las elecciones del cambio”. Este tan sólo fue el inicio de un largo viaje que tendría -y tendrá- otras paradas, como las Elecciones Generales (28 de abril) y las Elecciones Municipales (el próximo 26 de mayo). Y este año -por pedir y que no falte- tenemos hasta Elecciones Europeas (que se celebrarán el mismo día que las municipales).

Ante este panorama, y hablando siempre en términos locales, se puede afirmar que desde el 22 de octubre (día en el que Juanma Moreno presentó su candidatura a las Autonómicas en el hotel Duques de Medinaceli) El Puerto vive inmerso en una continua campaña electoral. Los quince días en los que se supone que el partido debe comenzar a mostrar sus programas se han terminado convirtiendo en un sprint final donde los candidatos terminan de sacar pecho, hacen demostración de fuerza y ponen toda la carne en el asador.

Parece que este año la tendencia ha consistido en comenzar la campaña a pie de calle, codo a codo con la gente. En el caso del Partido Popular (PP) el pistoletazo de salida se dio en el acto que organizaron ayer por la tarde en la plaza Miguel del Pino. Tras este evento, la velada continuó con un rato de convivencia y con la tradicional salida a la calle para la pegada de carteles. Quizás la trayectoria de este partido ha sido una de las más llamativas ya que, aparte de ser uno de los primeros en comenzar con la campaña (el día 22 de octubre ya Juanma Moreno se encontraba en El Puerto), su candidato Germán Beardo, ha sido uno de los más activos (especialmente en redes sociales). Lo que sí está claro es que este partido, especialmente, ha dado de qué hablar y ha generado expectación con la presentación de sus “fichajes estrellas” en actos multitudinarios

Igualmente, también han preferido optar por la celebración de actos Adelante El Puerto (confluencia de Podemos e Izquierda Unida), Levantemos y PSOE, desde donde “vivir este momento en contacto directo con los militantes y ciudadanos” se ha convertido en lo más importante. En el caso de Adelante El Puerto, que también se reunió en su sede, vivirá su inicio de campaña hoy a las 19:00 horas en una asamblea. El encuentro, que se celebrará en el centro cívico Augusto Tolón, persigue acercar el programa electoral a la militancia. En cuanto a Levantemos se muestra como un término intermedio entre las dos opciones. Tras salir ayer por la noche también a la calle, el grupo ha organizado un encuentro mañana sábado, a las 13:00 horas, en los locales sociales de la calle Gatona, donde se mostrarán las líneas programáticas y tendrán una convivencia. Y por último el PSOE, que por ahora es el único de los ocho partidos que no ha presentado oficialmente su candidatura en un acto, también optó por una pegada simbólica. No obstante, desde el partido han querido dejar claro que los esfuerzos se han centrado en el acto de presentación de la candidatura. El evento, que en un principio estaba previsto para el 29 de marzo, tendrá lugar mañana sábado a las 12:00 horas en la peña El Chumi.

En cuanto al resto de partidos, no han organizado actos, pero sí han optado por la pega de carteles. ¿Quién ha visto alguna vez una campaña electoral por derecho en la que las caras de lo políticos no empapelen los muros y paredes? Este ha sido el caso de Andalucía Por Sí (AxSí) -que también se han reunido en su sede (calle Virgen de Los Milagros, 113) para posteriormente pegar carteles, Ciudadanos (Cs)-que se trasladaron hasta la calle Larga esquina con Luna para otra pegada simbólica-, o Unión Portuense (que también vivió un rato de convivencia en su sede de la calle Nevería).En términos generales se aprecia cómo cada uno ha decidido comenzar de una manera distinta. Donde no parece que difieran mucho es en la forma de encarar los próximos días, donde todos los partidos y candidatos ya han anunciado que estarán en la calle. Parece que van a ser días duros. Que la fuerza les acompañe y que gane el mejor.