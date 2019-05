La intriga vuelve a Benalup cuatro años después

La historia se repite en Benalup-Casas Viejas cuatro años después. Entonces, tras las elecciones municipales de 2015, el PSOE perdía la mayoría absoluta en el reino de Francisco González Cabaña, abriendo la puerta a que un acuerdo entre el PP (que tenía entonces cinco concejales) e IU (que contaba con dos), apartara a la socialista Amalia Romero de la Alcaldía. Sin embargo, no hubo tal acuerdo y Benalup siguió siendo socialista durante todo el mandato anterior.

Ahora, cuatro años después, la historia se repite, aunque con la presencia de un nuevo invitado, como es el nuevo partido Andalucía por Sí (AxSí), que ha logrado dos concejales.

La renovada candidatura socialista encabezada por Antonio Cepero ha mantenido sus seis concejales, de nuevo a uno de la mayoría absoluta. Y enfrente tendrá los cuatro ediles de PP (que ha perdido uno), la única representante de IU (partido que ha perdido otro concejal) y AxSí, que se estrena con dos representantes.

De momento, y aunque todo puede cambiar en las próximas dos semanas, existe optimismo en el PSOE, que piensa que si no hubo acuerdo en la oposición hace cuatro años no hay motivos para pensar que ahora sí lo habrá y además a tres bandas. Ante esta situación los socialistas no descartan volver a gobernar en solitario o, incluso, negociar un acuerdo de gobierno con la edil de IU.