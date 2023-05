Ruiz Boix (PSOE) asegura que urge el cambio en Medina "ante la parálisis del ayuntamiento"

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de numerosos cargos orgánicos e institucionales así como alcaldables de los socialistas en la comarca de la Janda, ha respaldado esta tarde la presentación de la candidatura socialista que encabeza Juan Cornejo y que “representa el cambio que urge en Medina Sidonia tras 12 años de un proyecto agotado”.

“IU dejará la Alcaldía sin dejar ni un solo proyecto o actuación que sea recordado”, ha resaltado Ruiz Boix que asegura que Cornejo será “el alcalde que devuelva el pulso a este gran pueblo que se ha quedado anclado en el tiempo”.

“Solo hace falta darse un paseo para ver que todo lo que hay en Medina es gracias a la etapa socialista en el ayuntamiento”, ha dicho, enumerando todos los proyectos que tienen “apellido socialista” como el Teatro Municipal, la Piscina Cubierta, el Pabellón, los nuevos equipamientos deportivos, la rehabilitación de la Fuente Salada, el Museo Arqueológico, la puesta en valor del Castillo, las Jornadas de Puertas Abiertas, el Belén Viviente… “No hay nada que podáis ver en el pueblo que tenga una placa que diga que se ha hecho con el gobierno de IU”, ha explicado para abundar en que “no han tenido un proyecto de ciudad, pasando estos doce años en balde”.

Frente a esa izquierda que solo representa fracaso, el dirigente socialista ha defendido que “nosotros somos la izquierda responsable y aquí se puede comprobar” al tiempo que ha reprochado al alcalde actual su actitud. “En la vida, como en política, cuando alguien dice públicamente que se va es que ya se ha ido hace mucho tiempo, así que se tenía que haber ido”, ha recalcado, subrayando que “Medina es un pueblo con tres mil años de historia que necesita y merece un alcalde con ilusión y dedicado a tiempo completo a resolver los problemas de sus vecinos y vecinas”.

Ruiz Boix ha destacado el papel de Medina como base del socialismo andaluz pidiendo un aplauso para los que fueran alcaldes Paco Carrera y Juan Cornejo- entre el abarrotado público del mercado de Abastos- “porque esa gestión de progreso para Medina tiene su sello”.

El dirigente socialista, que ha apuntado que “Juan ha vivido en casa desde pequeño el mejor socialismo”, ha incidido en el trabajo intenso de Juan Cornejo durante estos años peleando en la oposición, con todos los colectivos, participando en todos los eventos del pueblo y por eso “se merece la oportunidad de guiar cuatro años su futuro y dar soluciones a los problemas de Medina”.

El también presidente de la Diputación le ha pedido que “lleve a cabo un programa coherente, nada de carta a los Reyes Magos y cumplas con lo que te comprometes, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez, que se compromete y cumple como ha hecho con la subida de las pensiones”. Así ha recordado los más de dos mil pensionistas que han recibido en la localidad el incremento del 8,5 por ciento y sobre todo ha incidido en los buenos datos del paro y de la economía.

El secretario general ha recordado además la subida del SMI a más de mil euros o que se dedique a becas la mayor partida de la historia, “políticas que vas a sumar a tu gestión como la vivienda”. Y por último, ha llamado a una gran movilización “para lograr una mayoría importante, necesitamos una gran victoria, nos hacen falta 4.000 votos para que no se junten los que no pegan”, en referencia a IU y PP, más toda la derecha que concurre a las elecciones.

"Cambiar el rumbo de este pueblo"

En su intervención, el candidato agradeció a Ruiz Boix “los proyectos y las inversiones que la Diputación Provincial ha desarrollado en Medina durante estos cuatro años en planes de empleo, obras, servicios sociales o cultura”. “Menos mal que hemos contado con la ayuda de la Diputación”, ha apostillado asegurando que “nuestro objetivo no es otro que cambiar las cosas, cambiar el rumbo de este pueblo porque Medina no puede seguir paralizado por más tiempo”.

Para revertir el abandono que existe por parte del actual equipo de Gobierno, Cornejo advierte de que “es necesario una mayoría amplia, una mayoría suficiente para no depender de nada ni nadie, sin interferencias ni injerencias, que nos permita gobernar estos próximos cuatro años en defensa de los intereses de Medina Sidonia por encima de todo”. “Nuestro único pacto posible es con toda la gente de nuestro pueblo”, ha subrayado.

“Porque sabemos lo que necesita Medina Sidonia y su gente”, ha afirmado detallando propuestas como “la construcción de viviendas sociales y asequibles, la recuperación del Barrio de Santa Catalina, resolver la situación de abandono del Polígono El Machorro, la creación de empleo o la mejora del turismo, la conservación del Patrimonio, el nuevo acceso al Prado de la Feria, etc., entre otros muchos proyectos necesarios que tiene el municipio”.

Por último, Cornejo quiso ser nuevamente rotundo en su rechazo al levantamiento de la Alameda: “Lo primero que haré, a partir del día 28, será modificar el proyecto. La Alameda no se toca. Es una seña de identidad de nuestro pueblo. No se cambiará ni su estructura y ni su estética. La Alameda tiene que ser la de siempre, la de toda la vida. Y esto no significa que no haya de mejorar su solería, su alumbrado o sus bancos, etc. pero no su estructura y su estética