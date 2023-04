El PSOE de Medina dice que modificará el proyecto de La Alameda para mantener su actual estética

El candidato socialista a la Alcaldía de Medina Sidonia, Juan María Cornejo, ha mostrado su rechazo al proyecto de La Alameda que plantea el gobierno local de IU y que pasa por una nueva reordenación y reurbanización de la zona. "Ante el oscurantismo y la falta de información con que está llevando a cabo el gobierno local de IU el proyecto de La Alameda y habiendo comenzado ya los trabajos previos al inicio de las obras mediante el uso de un georadar para la posible localización de restos arqueológicos, tuberías u otros objetos, Juan María Cornejo ha sido nuevamente rotundo en su negativa", explica la formación en una nota.

Cornejo ha afirmado: "Lo primero que haremos a partir del día 28 de mayo será modificar el proyecto de La Alameda. La Plaza de España o nuestra Alameda, como es costumbre denominarla, no se toca, es una seña de identidad de nuestro pueblo. Por ello, no se cambiará ni su estructura y ni su estética. La Alameda tiene que ser la de siempre, la de toda la vida. Y esto no significa que no haya que mejorar su solería, su alumbrado o sus bancos... pero no su estructura y su estética”.

Finalmente, Cornejo ha manifestado que ”en el pueblo existen otras prioridades, por ejemplo, el barrio de Santa Catalina y la construcción de viviendas asequibles”.