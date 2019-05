Se acercan unas nuevas elecciones municipales y el futuro de la ciudad está en juego. Cada partido ofrece propuestas, más o menos plausibles, con las que intentan captar al votante. Más allá de eso hay algo fundamental para los próximos cuatro años: quien gane o consiga gobernar, previsiblemente con acuerdos por la fragmentación que se ha dado en las últimas elecciones (generales, autonómicas o incluso los anteriores comicios locales), intentará plasmar su visión de lo que tendría que ser San Fernando. En esta carrera por la Alcaldía los colectivos y entidades intentan defender su postura, de acuerdo a los intereses generales o particulares de sus representados. La Federación de Vecinos, la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), el polígono de Fadricas (como ejemplo de zona industrial y de actividad económica) o la Federación Isleña de Peña y Entidades (Fipe) exponen las necesidades de la ciudad en sus ámbitos y lo que esperan del equipo de gobierno que se forme a partir del 27 de mayo.

Desde hace semanas la Federación Isla de León mantiene un calendario de reuniones con los partidos para entregarles la Carta Ciudadana, el documento que recoge las necesidades de la ciudad, ya sea en materia de urbanismo, transporte y movilidad, empleo, cultura, juventud o mayores. Ya hicieron este trabajo hace cuatro años, y ahora para el próximo mandato han renovado su contenido. "Hay cosas que no han cambiado, hay peticiones que son las mismas, pero se han incluido nuevas ideas y propuestas", explica su presidente, Antonio Romero.

Una de esas cuestiones que algunas de las formaciones han acogido con interés es la posibilidad de crear una línea circular de autobús para mejorar la movilidad de la ciudad. "Les ha gustado", comenta con satisfacción Romero, que destaca que los partidos ya contemplaban algunas de sus demandas en los programas electorales con los que van a las urnas en esta ocasión. En algunas casos han aceptado algunas de las propuestas para tenerla en cuenta.

El dirigente vecinal recuerda que el dossier, para el que se cuenta con las distintas asociaciones de vecinos de La Isla, contempla cuestiones que corresponden a otras administraciones pero que son esenciales para la ciudad, por lo que reclaman que el equipo de gobierno que entre "lo pelee". Habla de la conexión pendiente de concluir entre la autovía CA-33 y Fadricas; también del enlace Navantia-Tres Caminos. "Es un tema que se está enquistando, nadie abre esa vía, cuando resulta fundamental para que la gente de La Casería o de las población naval de San Carlos no tenga que cruzar San Fernando para salir a la autovía", sostiene. Pero abunda en el tema: "No puede ser que haya una entrada a San Fernando por debajo de un puente que no permite el acceso a vehículos que superen los 2,50 metros de altura".

Un tema que preocupa a la ciudad es la limpieza y el mantenimiento de parques y jardines, por eso "estamos colaborando con medio ambiente para buscar el mejor servicio". Cree que el nuevo contrato de zonas verdes ha aportado agilidad a las tareas de limpieza y desbroce. "Claro que hay necesidades, pero se ha trabajado para que las plicas contemplen mejoras", indica en referencia a ese contrato y al nuevo de limpieza y recogida de residuos. En ese sentido advierte de la necesidad de que se renueve la maquinaria, los contenedores y que se prosiga con el soterramiento de estos en algunas zonas. Esas cuestiones y que se cumplan con las medidas sociales incluidas en la plica serán observadas con lupa ya en el nuevo mandato. "Se hará un seguimiento estricto", deja claro.

Entidades y vecinos apuestan por colaborar con el futuro gobierno y piden también su apoyo

Romero destaca la implicación del responsable vecinal de medio ambiente, Pepe Sánchez, que ha estado pendiente de las labores de las brigadas que han intervenido en la ciudad en el último año. Su buen funcionamiento lleva a la Federación a pedir que no solo se hagan estos trabajos reforzados una vez año sino varias. "Entendemos que el centro es el punto de referencia, para mostrar una buena imagen a quienes vienen a la ciudad, pero la periferia necesita más atención", añade.

El colectivo vecinal muestra su colaboración para todo lo que haga falta con el equipo de gobierno que se cree, con las delegaciones que haya. Es lo mismo que ofrece Acosafe, que ha elaborado un decálogo para remitir a todos los partidos que optan a la Alcaldía con los elementos fundamentales que el gobierno municipal deberá tener en cuenta en el nuevo mandato respecto al comercio de la ciudad.

"La idea es que vean las necesidades, las deficiencias, las líneas de actuación que seguimos para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus políticas", señala el presidente de la entidad, Manuel Luna. La limpieza, la iluminación y el mantenimiento de las zonas comerciales, el apoyo a sus proyectos (a los que definan a lo largo del año, y del mandato), las necesidades de aparcamiento o la definición de la circulación para acceder esencialmente al centro son algunas de las cuestiones que Acosafe pone sobre la mesa. "Sigue siendo difícil llegar al centro y hay que solucionarlo", expone. Luna añade una cuestión espinosa: "¿Va a pasar el tranvía o no? Y si no va a pasar, ¿cómo va a reordenarse entonces la calle Real?".

Los colectivos esperan los resultados y los posibles pactos de gobierno posteriores

En Fadricas I siguen reivindicando las mejoras que la superficie aguarda desde hace tiempo. "Vamos tarde", lamenta el gerente de la comunidad de propietarios, José Ramón Arrocha, que se refiere a la iluminación que reclama para el polígono y los desperfectos especialmente en la entrada de las naves. "Se ha puesto la red de baja tensión para enganchar a los negocios a la red de Endesa, pero se hizo con una baja temeraria y al final los resultados de la obra civil no fueron los correctos, quedó en un estado calamitoso", cuestiona. Firme deteriorado y baches en los accesos a las naves son la prueba de esta afirmación. Mayor limpieza y atención del alcantarillado o el repintado de las señales de este espacio industrial y empresarial son otras de las reclamaciones.

"Está pendiente la inversión de 800.000 euros que en su momento fue la más votada por los ciudadanos para los presupuestos participativos de 2017 y que se incluyó a finales de diciembre en la operación de crédito firmada por Alcaldía", recuerda Arrocha, que hace mención a la subvención concedida por la Diputación Provincial de 200.000 euros procedentes de los fondos europeos. La idea era la transformación urbana de la vía principal y las aledañas con mejor iluminación, la reordenación de los carriles y espacios de aparcamiento o la intervención en la red de saneamiento.

Satisfechos están, eso sí, por la consecución de una reivindicación histórica, "de más de 20 años": la concesión de vados permanentes para las naves que vendrá a solventar los problemas de los negocios que veían cómo en sus entradas aparcaban vehículos sin control por la cercanía del centro comercial Bahía Sur especialmente en campañas de navidad o rebajas.

La situación política deja "cierta incertidumbre", reconoce el gerente de Fadricas I, por la existencia de tantos candidatos y el fraccionamiento del voto. "Iremos viendo qué pasa, qué pactos se alcanzan. Lo importante es que el gobierno tenga solidez en el nuevo mandato para que pueda hacer cosas", analiza.

"Lo importante es que todo avance", sostiene en esa línea el tesorero de Asihtur, Roberto Sánchez, sobre qué espera el colectivo para después de los comicios locales. "Que haya una mayoría para gobernar con tranquilidad sería bueno, porque evitaría peleas que afectan al ciudadano", añade sobre la importancia de la estabilidad política. El martes mantuvieron una reunión con la alcaldesa, Patricia Cavada, en la que hablaron sobre la colaboración que ha habido en el mandato. "Nos han apoyado, pero además de esa labor activa necesitamos algo más: que nos dejen hacer. A veces están atados por los técnicos o la normativa, pero otras es cuestión de voluntad política", reconoce.

Del próximo gobierno espera que "entren preocupados por nosotros, por la hostelería, porque somos un motor importante para San Fernando". "Hemos conseguido que se vea que la hostelería tiene peso, que significa algo importante para La Isla", continúa. Por eso espera que sepan valorarlos.

La Federación de Peñas y Entidades cree que ha sido un mandato provechoso y espera que el siguiente siga siéndolo. "Hay muchos partidos, pero después para gobernar suele ser lo habitual", apunta su presidente, Luis de Celis, convencido de que es posible el acuerdo para que se dé un nuevo mandato "en condiciones".

El avance se ha visto, por ejemplo, en la mejora de las cantidades percibidas por las peñas y entidades en lo relativo al Carnaval, "porque es el tema en el que más entidades tenemos". Han pasado de cantidades bajas que no cubrían los gastos a cifras más altas. Como balance De Celis cuenta que "hemos trabajado bien con la idea de cada año ir a mejor, hacer las cosas con más categoría".

Los colectivos aportan su visión de cómo debe actuar el gobierno municipal para mejorar la ciudad en cada ámbito. Un equipo de gobierno del que esperan estabilidad y solidez frente a un panorama menos halagüeño.