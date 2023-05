La Confluencia hubiese alcanzado la mayoría absoluta en Puerto Real de haber logrado la unión de la izquierda

Cuando en Puerto Real se apostó por crear una confluencia de izquierdas las pretensiones eran mucho más ambiciosas de lo que acabaron siendo. De hecho, la palabra “confluencia” se quedaba algo grande cuando solo consiguieron que confluyesen dos formaciones: Izquierda Unida y Equo. Es cierto que a ella se sumaron independientes, algunos de ellos salidos de las filas de Podemos, pero no lograron la unión de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE.

Por distintos motivos, Podemos decidió optar por probar suerte, por primera vez, en solitario. También lo hizo por su cuenta Adelante Andalucía Puerto Real para mantener su propia identidad en la que fue su primera incursión como grupo político en unas municipales.

Pero, ¿qué habría ocurrido si esa confluencia se hubiese logrado? Los números en este caso con claros: mayoría absoluta. De haberse mantenido los votantes de las tres formaciones (Confluencia, Adelante Andalucía y Podemos) estos se habrían hecho con la mayoría absoluta en el salón de plenos de Puerto Real. Según el sistema D´Hont, el utilizado para repartir los escaños según la proporcionalidad de los votantes, esa verdadera Confluencia de Izquierdas habría obtenido once concejales con el 45,58% de los votos. Es decir, a los ocho que ha logrado conseguir la unión de IU y Equo, se le sumaría el concejal logrado por Adelante y otros dos más que hubiesen arrebatado al PSOE y a AxSí.

Les cierto que las matemáticas y la política no suelen ir de la mano y a la hora de emitir el voto son muchos los factores que entran en juego. El principal, en las elecciones municipales, el candidato o candidata. Quizás el votante de la Confluencia dio su respaldo precisamente porque no contaban en sus filas con la formación morada, o tal vez los votantes de Podemos confiaron ellos por haber mantenido su identidad y no formar parte de una amalgama de izquierdas. A lo mejor, los votos que Adelante Andalucía logró (la mayoría de ellos en el Río San Pedro), no se hubiesen logrado porque la campaña hubiese sido otras. Eso nunca se sabrá, pero sí demuestra que la izquierda siempre pierde (o gana menos) cuando se divide.