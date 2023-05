La Confluencia convence y vence en Puerto Real: adelanta al PSOE y aniquila a Podemos

De nuevo, tal y como ocurrió hace cuatro años, la celebración de la noche electoral estuvo en la sede de Izquierda Unida. La llamada ‘Confluencia de Izquierdas para la Gente’, integrada por Izquierda Unida, Equo e independientes, ganó las Elecciones Municipales en Puerto Real. Logró ocho concejales. Esta vez, con la tranquilidad de que no hay posibilidad, al menos a priori, de que un pacto les arrebate la alcaldía de la Villa a la que IU volverá en coalición 12 años después.

Cómo lo hará es lo que ahora habrá que estudiar y negociar, pero parece claro que no habrá pactos anti natura que acaben apartando a la coalición de la presidencia del salón de plenos como ocurrió hace cuatro años. Para que esto ocurra se tendrían que unir fuerza que parece que no están dispuestas ni a sentarse a negociar: PSOE, AxSí, Partido Popular, Adelante Andalucía y Vox. Una amalgama de siglas e ideologías que es imposible que se entiendan.

No obstante, la celebración de la victoria con 33,40% de los votos (6.164) y 8 concejales, se vivía la noche electoral con una cierta prudencia. “Ya sabemos lo que paso hace cuatro años, que ganamos y no gobernamos”, decía su candidata, Aurora Salvador.

“Estamos satisfechos porque se ve el resultado del trabajo, pero personalmente estoy triste porque la Confluencia buscaba la unión de la gente de izquierda y no lo hemos conseguido porque, finalmente, Podemos se ha quedado fuera del Ayuntamiento”.

También decepcionada estaba Salvador, pese a haber ganado las elecciones, porque “siempre hemos presumido de ser un pueblo de izquierda y la entrada de la derecha en el Ayuntamiento (dos concejales del PP y uno de VOX) nos lo tenemos que hacer mirar”.

Para Salvador, el futuro más cercano pasa por volver a su trabajo. “Yo, de momento, mañana (por hoy) vuelvo a trabajar al hospital, ya veremos qué pasa de aquí al 17 de junio cuando se celebre la constitución del Ayuntamiento”, dijo.

En cualquier caso, la intención de la Confluencia es la de tomar las riendas de un Gobierno en minoría, ya que sus aliados naturales, aquellos con los que intento sumar para crear la Confluencia, no suman. Adelante Andalucía ha logrado un solo concejal, mientras que Podemos cerró la noche electoral como el gran derrotado.

La formación que encabezaba Ascensión Ruiz no logró representación municipal. Pasó de ser la formación más votada en 2019 (entonces junto a Izquierda Unida) para desaparecer el Consistorio puertorrealeño en su primera intentona de acudir a las urnas en solitario. Ayer mismo su candidata anunció su dimisión entre lágrimas. “Lo que decide la ciudadanía es sagrado. No hemos sido capaces de transmitir nuestro proyecto y asumo la responsabilidad de este resultado tan horrible. Ya he mandado un mensaje a mi coordinadora andaluza para anunciar mi dimisión”, dijo la también portavoz provincial de Podemos.

También una importante sensación de derrota se vivía en la sede del PSOE de Puerto Real que perdía este domingo la Alcaldía. Pasaba de los siete concejales de 2019 a los cinco de este 2023. En estos cuatro años los socialistas de la Villa se dejan 1702 votos en el camino y una derrota que Elena Amaya intento amortiguar celebrando que “al menos sigua la izquierda en el Ayuntamiento, después de ver como la derecha y la extrema derecha han llegado al Ayuntamiento”.

No hubo mucha autocrítica en las palabras de Amaya, que la noche electoral aprovechó para recordarle a la Confluencia “todos los proyectos que hemos dejado prácticamente hechos gracias a nuestro trabajo”. Sobre esto, Amaya llego a decir que “hay cara de preocupación entre mis compañeros porque sabemos que otros gobiernos de Izquierda Unida han traído caos a Puerto Real. Esperemos que no se cumpla lo que algunos compañeros están comentando: que van a destrozar en seis meses lo que hemos construido en cuatro años”.

Los que prácticamente han terminado las elecciones sin despeinarse son los andalucistas, a los que no les ha pasado factura el desgaste del Gobierno, asumido todo por el PSOE. AxSí mantiene sus cuatro concejales después de que solo obtuviesen cien votos menos que hace cuatro años.

Una de las principales novedades en la composición del nuevo Ayuntamiento en Puerto Real es la entrada, con dos ediles, del Partido Popular, que hacía ya ocho años que estaba fuera del Ayuntamiento. Esta vez sí, Vicente Fernández consiguió convencer al electorado.

También entra con un representante, Antonio Gil, Adelante Andalucía Puerto Real; y también con un concejal lo hace VOX, por lo que Milagros Gómez se sentará en el salón de plenos que dejara de ser uno de los únicos de toda la provincia en el que las formaciones de derechas no estaban presentes.