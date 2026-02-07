Yuyu y los tatuajes de los aficionados al Carnaval protagonizan dos exposiciones de El Corte Inglés de Cádiz

El Corte Inglés de Cádiz ha inaugurado este sábado las dos exposiciones carnavalescas que ofrecerá a sus clientes hasta el 22 de febrero en su horario comercial de 10.00 a 22.00 horas.

'La chirigota del Yuyu, 40 años de humos surrealista' es una de las muestras que puede visitarse en la segunda planta del centro comercial. Allí estaba José Guerrero 'Yuyu' con su chirigota para rememorar su trayectoria, iniciada hace cuatro décadas con la chirigota 'Los ordeñadores personales'.

En la exposición pueden verse paneles explicativos con letras de sus agrupaciones como el pasodoble a la liberación del chóped de lata de 'Los bordes del área' (1996), el cuplé 'Me han regalado un móvil por Navidad' de 'Tampax goyescas, comparsa fina y segura' (2001) o la presentación con el Tanguillo de Soria de 'Los sanmolontropos verdes' (1989).

También pueden verse disfraces de estas citadas agrupaciones y otras como 'Los que se vinieron de Leningrado...' (2002), 'Los últimos en enterarse' (1995) o 'Los James Bond que da gloria verlos' (2025).

Manolo Camacho, comisario de esta exposición, agradeció a Yuyu realizar "un receso en el cónclave" de sus cardenales chirigoteros de este año y señaló que esta es una muestra "para verla y cantarla". El autor este año de 'Los que van a coger papas' bromeó con que "hay demasiados disfraces con lo difícil que es conservarlos", además de reconocer su emoción "por tantos recuerdo para compartir con la gente". Recuerdos que le trajo la presencia de un ilustre componente de sus chirigotas: Manuel Tallafé 'El Corto'.

Algunas de las fotografías de la muestra 'El Carnaval en la piel'. / Miguel Gómez

Victoria de Haro, directora territorial de RTVA y Canal Sur en Cádiz, fue la encargada de presentar la otra exposición que muestra El Corte Inglés, 'Carnaval en la piel', formada por 16 fotografías en blanco y negro y pinceladas de color de tatuajes de otros tantos andaluces fanáticos del Carnaval que se prestaron a las cámaras de Canal Sur para un proyecto llamado precisamente así, 'Carnaval en la piel'.

"Son tatuajes de aficionados o de integrantes de agrupaciones que muestran símbolos, letras o tipos, mostrando la misma pasión con la que se vuelca la RTVA en el Carnaval gaditano. La exposición estará acompañada estos días por un audiovisual explicando el proceso", apuntó De Haro. En algunos de ellos pueden leerse frases como 'Hombre cobarde no conquista una mujer bonita' de 'Los cobardes' o verse tipos como el de 'Los duendes coloraos'

La inauguración contó con la presencia del concejal José Manuel Verdulla representando al Ayuntamiento de Cádiz, así como el director de El Corte Inglés en Cádiz, David Dehesa, y la responsable de comunicación, Isabel Mora. En ambas muestras colaboran las Bodegas Páez Morilla, representadas en el acto por Jesús Martín y Pascual.