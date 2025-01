Los regresos del COAC 2025: de 'El Yuyu' a Jesús Bienvenido pasando por 'El Canijo de Carmona'

Cádiz/Uno de los grandes alicientes del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2025 es la gran cantidad de regresos que se van a producir, especialmente en la modalidad de chirigotas, que es la que se va a ver más beneficiada por todos los movimientos que se han producido en los últimos meses. Tantos que la competencia en el certamen de coplas va a ser durísima. Muchos nombres, varios de ellos muy importantes, que le van a dar mucho brío al COAC 2025.

En chirigotas, son varios los relevantes que van a sumar a esta modalidad. Quizás, el más importante de todos es el de José Guerrero el Yuyu debido a que vuelve 15 años después de su última agrupación: 'Los emire por donde se mire' (2010). La vuelta a las tablas la realizará con 'Los James Bond que da gloria verlos', contando para ello con buena parte de su grupo. A pesar de su extenso currículum, solo cuenta con dos primeros premios, el de 'El que la lleva la entiende' en 1992 y el de 'Tampax goyescas (comparsa fina y segura) en 2001. Sí suma varios segundos premios importantes como los de 'Los últimos en enterarse' (1995), 'Los bordes del área' (1996), 'Los arapahoe que joe' (1998), 'Los rockeros de la Puebla en concierto' (2000), 'Los que se vinieron de Leningrado porque no era de su agrado' (2002), 'Los que no paran de rajar' (2006) y 'Los monstruos de pueblo' (2008).

Otro regreso importante es el de Antonio Pedro Serrano Álvarez el Canijo, quien vuelve a sacar una chirigota cinco años después de su última participación con 'Chernobyl, el musical'. Una vez que se ha recuperado de sus problemas de salud, volverá a concurrir en esta modalidad con 'Los muchachos del congelao'. En toda su trayectoria, el Canijo ha conseguido el primer premio en tres ocasiones con 'Los que salimos por gusto' (2005), 'Los Juan Palómez, yo te lo guiso y tú te lo comes' (2007) y 'Ricas y maduras' (2011).

A esta terna de chirigotas aspirantes al primer premio también se une Manuel Enrique García Rosado Kike Remolino, quien con Francisco Javier García Rodríguez Javi el Ojo sacará 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC'. El de Kike es un regreso a una modalidad en la que no participaba oficialmente con chirigota propia desde 2017 con 'Los Indiana Jones de los Callejones'. En la pasada edición, fue componente y coautor del coro 'Los iluminados'. Sus mayores éxitos en esta modalidad han sido con 'Las pito-risas' (2008) y 'Salón de belleza El Tijeritas' (2009), consiguiendo sendos primeros premios.

Un regreso esperado en el COAC 2025 es el de la chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito, que estará presente con las chirigotas 'Las precavidas' y 'Por si acaso, las precavidas'. Esta agrupación ha pisado la Gran Final en sus dos últimas participaciones con 'No aguantamos más... vamos de impacientes' (segundo premio en 2020) y 'To me pasa a mí, los desgraciaítos' (tercer premio en 2023).

Aunque siempre ha estado presente colaborando con sus músicas, en este 2025 José María Barranco el Lacio volverá a contar con una chirigota propia. Esta se llamará 'No es lo mismo contarlo que vivirlo', contando con la letra de Eder Rey. Otro clásico de la fiesta como Ramón Peñalver volverá a participar en chirigotas con 'Las anticuarias', contando con la música de Pepe Martínez. Asimismo, también vuelve a esta modalidad Francisco José Fernández Toté con 'Qué de gente muere por Cai'.

En comparsas, se han producido muchos menos movimientos. El principal de ellos es la vuelta de Jesús Bienvenido ocho años después de su última participación con 'Las ratas'. Desde que se estrenara en 2008 con 'Los mendas lerendas', Bienvenido ha conseguido el primer premio en dos ocasiones con 'Los santos' (2010) y 'Los irracionales' (2017).

Por su parte, también será muy importante en esta modalidad el regreso de la comparsa de Marta Ortiz tras estar en 2024 solo en las calles con 'Las adolfas, una comparsa feminazi de toda la vida'. En 2022, consiguió el hito de ser la primera comparsa formada íntegramente por mujeres que llegó a la Gran Final con 'We can do... Carnaval', conquistando el cuarto premio. Al año siguiente, llegó a cuartos de final con 'Las musas'.