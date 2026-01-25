Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la decimocuarta sesión de preliminares del COAC 2026

La noche de viernes deja cambios destacados en la clasificación del Jurado Diario, con una agrupación entrando en los puestos altos de la clasificación tras la decimocuarte preliminar del COAC 2026

En chirigotas, 'Los que van a coger papas' , José Guerrero 'Yuyu' consiguen 231 puntos y se coloca primeros en el ranking de la modalidad tras el estreno de su particular cónclave de cardenales. En segudo lugar, con un punto menos, están ahora 'Los cadisapiens'. Por su parte, 'Las bodas de plata', la otra chirigota de este viernes, se quedan con 172 puntos y en el puesto número 18.

En coros, 'La esencia' , de Pedrosa y Fernández, ha obtenido 233 puntos y está en estos momentos tercero, empatado con el coro de los estudiantes, 'Las mil maravillas' . Sigue primero 'El sindicato'.

Mientras en comparsas, 'Lxs invencibles' es la mejor clasificada de la noche. El grupo de Tamara Beardo logra 202 puntos a tenor del jueces del jurado diario y están en el noveno lugar. La comparsa de José Juan Pastrana y Pepe Martínez, obtiene con 'La última noche' un total de 198 puntos, en el puesto número 11. Por último 'Las manos de Cádiz'.se aleja hasta el puesto número 25 con 167 puntos.

El cuarteto de la noche, 'La pandilla inclusiva' se hace con 154 puntos, en la cuarta posición de la modalidad.