Así quedan los puntos del jurado diario tras la sexta sesión de preliminares del COAC 2026

La sexta sesión de preliminares trae novedades en la clasificación del Jurado Diaro del COAC 2026. Siete agrupaciones más se unen a la lista de puntuaciones, con algun cambio destacado. Como novedad, entra con fuerza el segundo cuarteto que ha actuado en este concurso, que sólo tendrá cuatro participantes en la modalidad.

Así, 'Crónica de una muerte más que anunciada' consigue 222 puntos y se aleja del cuarteto de Córdoba 'El despertar de la fuerza. Abre el ojete',que solo obtuvo 122 puntos a tener de los jueces de este medio.

En chirigotas, tres grupos más se suman al ranking. 'Los antiguos', de Carlos Pérez e Ivan Romero se colocan séptimos con 2024. La chirigota del Sofri de Conil, 'La purga los que no pasan', le sigue de cerca con 202, en octava posición. La última del día se queda la chirigota de Algeciras del Tini, 'A quien le importa', en duodécimo puesto con 167 puntos. Sigue liderando la modalidad 'Los cadisapiens (la involución), con 230 puntos.

En comparsas, la de Conil, 'Cadirvana' termina la noche en octavo lugar, con 166 puntos y la de Jaén (Vilches) 'El vergugo'. obtiene co 124 puntos, en décimo tercera posición. Primera sigue la comparsa de Jona, 'El manicomio, con 228 puntos

El coro de la noche, 'Viña del Mar', de Jesús Monje obtiene 164 puntos y aparece por el momento en cuarto lugar. En primera posición está 'El sindicato', que Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'Canijo', con 235 puntos.