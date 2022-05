Así quedan los puntos del jurado diario tras la segunda sesión de semifinales del COAC 2022

A falta de que inicien la competición en semifinales los cuartetos, en el resto de modalidades se han producido cambios en el liderato en esta segunda semifinal con respecto a la primera. En coros toma el primer puesto el de Los Estudiantes, 'Pachamama', que merced a su actuación de esta noche ha merecido para el jurado diario 227 puntos, que unidos a los 200 de la preselección hacen un total de 447. Le sigue, a mucha distancia, en segundo lugar 'Carrera Oficial' con 355.

En chirigotas, se colocan líderes 'Los Paco Alga', con un total de 465 puntos. Los segundos están ahora 'Los cuarentena principales' con 435 puntos y 'Aquí huele a verdín' con 429 puntos.

Y en comparsas, a la cabeza está 'Los sumisos' con 480 puntos tras la actuación que cerraba la función de esta noche. 'Después de Cádiz ni hablar' se pone con 455 en segundo lugar y la comparsa 'We can do... Carnaval' obtiene 395 en cuarta posición.