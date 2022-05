Martínez Ares da leña a 'Kichi' y a la Policía Local

Dos partes ahora enfrentadas, la Policía Local y el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', han merecido sendos pasodobles por parte de la comparsa 'Los sumisos'. Su autor, Antonio Martínez Ares, se ha despachado a gusto en el cierre de la segunda sesión de semifinales. Primero largó fresco contra el cuerpo policial, al que acusó de pedir más de lo que da. Y luego contra el primer edil por su gestión en la ciudad.

La comparsa cantó la más dura crítica carnavalesca al alcalde desde que llegó al Gobierno local en 2015. Una letra incisiva y directa que hizo levantar al público de sus asientos. "Qué torpe, se lo estás poniendo a huevo a los nietos del gallego... tú no eres ni queriendo mi Salvochea". Ares, al acabar la actuación, declaró que "estamos en un concurso y la gente exige cosas, y yo reparto cosas". Andanadas, más bien.

A la pregunta de si se había quedado a gusto con la letra a 'Kichi', el coplero manifestó que "no, solo he hecho un pasodoble. Yo no le canto a la persona, le canto al alcalde". "¿Si me ha costado escribir esa letra? Si me tomo como referente al alcalde, no. Si lo tomo como amigo, sí. Al final se lo digo, que no sabe cuánto lo siento", manifestó.

Sobre la ausencia de letras críticas en el Concurso del Falla Martínez Ares aseguró que "todos sabemos que nos queda mejor una autocensura para alegrar un concurso, un Carnaval de pescaíto en blanco y hasta luego, Lucas. Tampoco estoy pidiendo que esto se convierta en una batalla, pero sí que digamos cosas. Y tampoco soy yo el líder de nada.

Interrogado sobre la posibilidad de que una letra así le cueste un premio el autor manifestó que "a lo mejor en otro momento de mi vida me preocuparía, pero ahora ya todo me da igual. Si me dicen que ya no a cantar más aquí hasta dentro de unos meses, pues vale. Hasta luego, fíjate qué pena".

"No sé si he inaugurado las letras críticas al alcalde, pero muchos años han sido", expuso Ares. Sobre los dos pasodobles, el de la Policía Local y el de 'Kichi', señaló que "son dos historias que están aconteciendo en Cádiz, cada uno con sus reivindicaciones, faltaría más, y las entiendo, pero yo doy mi opinión como ciudadano. Y ha cuadrado que en esta última semana se ha hablado más de esta historia", refiriéndose al conflicto de la Policía Local y el equipo de Gobierno.