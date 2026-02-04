'¡Que no vengan!', el reto de escalar en el tipo gaditano

El Balenciaga del tipo gaditano, el creativo que ha sido capaz de refinar y estilizar el arte del disfraz de andar por casa, se ha enfrentado a un nuevo reto con ‘¡Que no vengan!’. Y es que Emilio Santander, alquimista de los materiales imposibles, escala este Concurso en un tipo “vivo”, el de la idea del cuarteto de Miguel Ángel Moreno, liderado por Ángel Gago, con el que forma un bien avenido equipo “desde hace cinco o seis años”.

“Creo que trabajamos muy bien juntos. Las ideas que me presentan dan mucho pie a poder trabajar bien y, además, dan mucha libertad, cosa que para mí es importante”, explica el creativo para el que este año no ha sido una excepción, de hecho, se ha “motivado” aún “más” teniendo en cuenta que tenía que vestir a personajes y escena en un entorno “un poco extraño para nosotros” como es el del alpinismo en el contexto del Himalaya que, además, suponía un reto añadido: “No quiero descubrir mucho pero, digamos, que ellos van avanzando en el Everest y eso también se va a ir notando en el vestuario. Es un tipo vivo”, decide.

Un tipo que nace “de este grupo que siempre sabe buscarme las cosquillas con cosas creativas y divertidas” y de “los dos meses que me he pegado viendo documentales y películas y yendo a la biblioteca provincial, porque yo googleo, pero no tanto, prefiero irme a la plaza de las Tortugas a rebuscar allí”, ríe Santander que se apresura a dar su sitio al resto del equipo con el que se embarca en esta gesta.

Ángel Gago con las gafas de alpinista hecha de latas de paté. / Germán Mesa

“Imaginarte ha realizado un currazo para levantar mi diseño de escenografía, las costureras, con Maribel al frente, están haciendo un gran trabajo e Inma ha hecho un trabajo finísimo en el maquillaje inspirado para los sherpas en La sociedad de la nieve”, reconoce.

Y es que de los sherpas está muy orgulloso Santander. “Son geniales, los chaquetones están hechos con edredones de niños chicos, los gorros de lana son alfombras de baño, las polainas de tela de toalla de esta de mucha piel, como de angorina. Luego están las botas que son la de los punkys (‘Punk y circo, la lucha continúa’) o las gafas hechas con latas de paté simulando un poco las gafas de los alpinistas de los años 20, y luego también está el detalle a mi hermano...”.

Las medias de la chirigota de Manolo Santander 'El atlético agujetas'. / Gemán Mesa

Así, si este año el alpinista de Cádiz (Chicho) lleva las medias de ‘El Atlético Agujetas’, el pasado año, ‘Los ku klux klan klan’ llevaban el pescado de ‘Los destripadores de la calle Londres’ y ‘Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso’ la patá en el pecho de los gargajillos de ‘Los de Capuchinos’. “Siempre me gusta llevar un detalle de las chirigotas de mi hermano y ellos me lo permiten, como te digo, me dan mucha libertad”.

Las mochilas merecen un aparte. “Uff, ahí hay miles de cosas. Sobre todo está muy graciosa la de Chicho, que es como si se la hubiera preparado la madre para una excursión, hasta el verduguito que nos ponían cuando chico lleva, o la botella para enjuagarte los pies cuando sales de La Caleta...”, ríe Emilio Santander “muy satisfecho” con “el reflejo de la personalidad” de cada personaje que ha conseguido imprimir en los tipos. “El ricachón, Emilio, con las etiquetas puestas...”

La mochila del alpinista gaditano de 'Que no vengan'. / Germán Mesa

“Sé que hay que fijarse mucho, y entiendo que la gente no va a estar en cada detalle, ni vamos a estar explicándoles cada cosa, pero bueno, creo que para los más curiosos es un tipo que van a agradecer”, anima el artista que con cada una de sus creaciones siempre intenta “reivindicar la dignidad del tipo del cuarteto, que no puede salir de cualquier manera, sino con la elegancia del tipo gaditano, de ese arte que todo gaditano es capaz de sacar con cuatro cosas de su casa”, asegura.