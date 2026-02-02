Manu Sánchez agradece el pasodoble a 'El patriota' pero "no os perdono que me queráis meter en política"

El pregonero Manu Sánchez se va llenando el zurrón de coplas en este Carnaval de Cádiz que tan especial le debe estar resultando. Con lágrimas en los ojos, gesticulando un abrazo sentido y muy agradecido ha recibido desde su palco el pasodoble que le ha dedicaco la comparsa 'El patriota' en esta cuarta sesión del COAC 2026.

Nada menos que de heredero de Blas Infante y García Lorca han rematado la copla estos comparsistas de Alcalá de Guadaíra hacia la figura de Manu Sánchez. El comunicador se ha acercado una vez que la comparsa ha acabado su pase hacia el lateral del escenario para buscarlos. Ha repartido abrazos entre sus componentes y les ha dado las gracias a cada uno.

Ya en grupo, el pregonero ha calificado estos versos de "exageración e hipérbole" para añadir que "lo que no os perdono es que me queráis meter en política", ha bromeado sobre la propuesta de 'El patriota' de que pasee sus verdades y su acento en el Congreso de los Diputados.

Rodeado de periodistas, finalmente, Sánchez se ha colado hasta donde los autores estaban atendiendo a los medios de comunicación para continuar expresando su profundo agradecimiento por esta letra y fotografiarse con ellos.

La comparsa que representa al propio Blas Infante en el tipo y que tan grata impresión está dejando en este Concurso lleva la autoría de letra de Francisco Jesús Gómez León y Francisco Javier Ramos Rueda, mientras que la música la firma Juan Manuel Moreno Gandul. Un mensaje netamente andalucista y defensor de la patria de la verde y blanca.