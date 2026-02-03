Juan del Val reacciona al cuplé de Antonio Martínez Ares

Uno de los cuples de la comparsa 'Los humanos', de Antonio Martínez Ares, fue para el Juan del Val. La copla hablaba de la afición de este vijeo que representan a todo tipo de libros, incluso las novelas ganadoras de los premios Planeta, de la que empezaban al leer al último ganador. Sin filtros, terminaban en que "coincido con que el libro no vale nada, y coincido con que a Juan del Val yo me lo follaba"

El aludido se lo ha tomado con humor. "Ser protagonista de un cuplé en los Carnavales de Cádiz es un auténtico honor. Gracias a Antonio Martínez Ares y a todos “Los Humanos” por “convertirme en importante” con vuestro talento", ha reaccionado a través de sus redes sociales. Según el tertuliano, "la risa es lo único que nos salva de todo" así que le da su "viva al Carnaval y a Cádiz".

Incluso tambien da 'carguita' con su mensaje. "En la primera parte de la letra se nota que no os habéis leído mi novela, pero la segunda me parece indiscutible", bromea el colaborador de 'El homiguero'.

La comparsa de 'Los humanos', un repaso a la humanidad, ligada a la propia vejez de estos ancianos, decicaron en sus letras de cuartos una crítica a Fran Rivera por el vídeo que hizo alabando a Donald Trump por capturar a Maduro en Venezuela y plantear la situación actual de España por no hacerse en la transición lo mismo que en Alemania con el nazismo, por lo que auguran “tiempos oscuros” gracias “a una democracia que nunca enterró a Franco”. El segudo pasosoble fue un abuelo contando la rutina cuidando de sus nietos entre desayuno, guardería, colegio, mercado, visita al Medinaceli, comida y extraescolares, un día que le hace sentirse afortunado porque sus nietos le dan la vida. Los cuplés fueron por dos bandas muy diferentes. En el primero, por decirle a Antonio Martín que busque una obra para entretenerse en vez de criticar a los compañeros. En el segundo, por decir que los libros de Juan del Val no valen nada, pero que se lo follaba.