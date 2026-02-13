Los jóvenes héroes de Adamuz, presentes en la final del Carnaval del Cádiz en el Falla: "Nos están viniendo cosas muy bonitas"

Lo vimos en medios de comunicación como héroes anónimos ayudando en el accidente de Adamuz, y este viernes dos jóvenes cordobeses que no dudaron en acudir en esos duros momentos, a sacar personas de los vagones, han tenido una especie de recompensa a su labor anónima: estar por primera vez en el Gran Teatro Falla y en una final.

Se trata de Julio Rodriguez y José Cepas, de tan solo 16 y 17 años , que se han convertido en los más que dignos representantes de este pueblo solidario en el Carnaval de Cádiz, invitados por el Ayuntamiento y por el concejal de Deportes, Carlos Lucero. "Hoy están aquí que creo que también tenía que estar Adamuz como pueblo y que mejor que con ellos, y me emociona mucho", decía el edil gaditano.

Los jóvenes han venido procesando todo lo que pasó ese fatídico 18 de enero como han podido pero reconocen que ahora les está viniendo cosas buenas. "Hemos estado muy atareados, No es que sea una recompensa, pero desde entonces nos están viniendo cosas muy buenas y lo estamos disfrutando", comentaba Julio uno de ellos poniendo de ejemplo estar en el teatro esta noche.

Julio y Jose fueron de los primeros en llegar al lugar de la tragedia al enterarse de lo ocurrido cuando llegaban de pescar. Allí se encontraron de frente con la tragedia. Sacaron a un niño del tren Alvia y ayudaron a muchas personas a contactar con sus familiares. El reconocimiento les ha ido llegando, del Ayuntamiento de Punta Umbría o el interés de los Reyes por su labor.

No es para menos, mucho se habla de que los jóvenes ya no se comprometen, que vienen dentro de los teléfonos móviles, pero acciones como las de Julio y Jose devuelven la esperanza en estas nuevas generaciones. "Eso he odío mucho, que critican a los jóvenes, pero se ha desmotrado que hay jóvenes todavía para ayudar". Ese día, recuerdan, no se lo pensaron: "sabíamos que necesitaban nuestra ayuda".

Hoy viven con felicidad su primera final , disfrazados de jeques. Uno de comparsas y otro de chirigotas, aunque reconocen que su favorita se ha quedado en semifinales: 'Los que la tienen de mármol'.