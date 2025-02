Jonathan Pérez ('El cementerio'): "Queríamos sentir lo mismo que el pasado concurso y así ha sido"

'El cementerio' de Jonathan Pérez ha venido a desenterrar las pasiones del Teatro Falla. El comparsista, que el pasado año alcanzó la final con 'Los sacrificaos', ha confesado que la noche de estreno de esta propuesta ha sido "muy bonita, queríamos por lo menos volver a sentir lo mismo que el pasado concurso y así lo hemos percibido, que hemos vuelto a conectar con el público". Por eso, añade, aunque los premios son siempre codiciados, "el cariño y la aceptación de la gente realmente es lo más importante".

Pese a esta propuesta en la que se presentan como sepultureros de este Cádiz que se muere, "hemos intentado quitarle la solemnidad que ya tenía la idea de por sí, dándole todo el color que hemos podido y, musicalmente, no hemos caído en lo dramático e, incluso, la última cuarteta es un canto a la esperanza a la posibilidad de recuperar a nuestra tierra".

Una actuación en la que no ha querido dejar pasar la oportunidad de rendir un homenaje a su gran amigo y excomponente de la comparsa Álex Cortés, recientemente fallecido en un accidente de tráfico. "Le debíamos esta letra, es lo mínimo que podía hacer, la hemos cantado con el corazón, que hemos cantado muchas veces y nos hicimos el callo, pero al llegar aquí pues no puedes contenerte, me he emocionado, porque realmente ha sido una desgracia".

Con las aspiraciones arriba, Jona confiesa que sigue llevando cada noche letras al grupo "porque estamos en un concurso en el que se pisan las ideas, lo pone todo más complejo y lo que queremos es competir, y no tener un escollo por repetir letra o por una temática quemada, así que vamos al cien por cien".

Y es que el autor que consiguió estar ahí arriba en el último concurso echa la vista atrás y reconoce "el proceso de maduración en el teatro, la composición y el repertorio y esto es un orgullo, pues ha habido momentos en mi trayectoria en los que he pensado que nunca iba a poder competir con los más grandes de la fiesta y, con todos los respetos al talento de los que están en la parte más alta del podium, ya estamos ahí, dando pasitos, lo cual es gratificante y espero que sirva de apoyo a toda la gente que lo está luchando".