Jesús Gómez ('El patriota'): "Tenemos que sacar la cabeza y decir que los andaluces somos los mejores, porque lo somos"

Emocionados y radiantes, así culminan los comparsistas de 'El patriota' su actuación en la Gran Final del COAC 2026, "un sueño cumplido de gente que llevamos muchísimos años viniendo al Falla", dice Jesús Gómez, uno de los autores de esta agrupación que desde Alcalá de Guadaíra ha hecho ya historia en el Carnaval gaditano. "Hoy he cumplido uno de mis sueños de niño y tengo 48 años, imagínate cómo lo hemos vivido, con muchísima ilusión", se sincera.

"La comparsa lo ha disfrutado muchísimo en el escenario con el pase y este sábado, el domingo y el lunes, a la calle a cantar. Vamos a estar toda la semana aquí, en Cádiz", asevera el autor de una comparsa que ha llegado a este certamen -hoy con gran mojá mediante para llegar al teatro- para mostrar sin ambages el orgullo de ser andaluz y del andalucismo.

"Tenemos que sacar la cabeza y decir que somos los mejores porque lo somos, simplemente", remarca Jesús Gómez que no quiere dejar pasar la oportunidad para "dar gracias a Cádiz por el cariño" que ha mostrado a esta agrupación. "Por, desde el primer momento, abrirnos los brazos siempre. Por ello, aquí tenéis a la comparsa de Alcalá para lo que os haga falta", agradece.