La historia retratada de los pregones del Carnavfal de Cádiz

El pregón, ese manifiesto inaugural de la fiesta más internacional de la tierra, es uno de los testimonios vivos de la propia evolución del Carnaval de Cádiz. Desde aquel primer texto de apenas dos carillas que leyó austeramente el radiofonista Antonio Rosales ‘Don Puyazo’ en el propio devenir del concurso del Falla en 1954, cuando ni siquiera se denominaban fiestas típicas sino folklóricas, hasta el que próximamente pronunciará el sevillano Manu Sánchez, han transcurrido no solo febreros, sino maneras, pasiones, vínculos, intenciones políticas y artísticas de la mano de los 52 pregoneros y pregoneras que desde entonces han anunciado el Carnaval. La historia de una proclama de amor por la fiesta que recoge la exposición fotográfica Historia del pregón del Carnaval de Cádiz, integrada por retratos del archivo de Joaquín Hernández Kiki, figura fundamental junto a su hija Rocío Hernández de la muestra que ha sido comisariada por el productor de Canal Sur Javier Osuna y que puede verse hasta el 22 de febrero en la Fundación Cajasol, en la plaza de San Antonio.

Fue Osuna el encargado de ilustrar la evolución de un acto “con orígenes radiofónicos, minoritario, que luego dio el salto cuando buscaron una figura literaria que le diera una dimensión distinta, con el pregón de José María Pemán en 1959”, al que le siguieron otros escritores como José de las Cuevas, Joaquín Calvo Sotelo o el periodista de Diario de Cádiz Bartolomé Llompart, pasando de la solemnidad del inicio, al pregón más institucional.

Albores del pregón que se aglutinan en la primera sala expositiva junto a los manuscritos originales de Alberti, Quiñones, Ory “y su padre nuestro con el que se adelantó 34 años al credo de Juan Carlos Aragón”, junto a los tipos que lucieron Pasión Vega y Martínez Ares.

Pero el verdadero punto de inflexión, añadió Javier Osuna en el acto de presentación en el que también se acompañó de María del Mar Díez, gerente de Cajasol en Cádiz, la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, y los fotógrafos Joaquín Hernández Kiki y Rocío Hernández, “llegó con la concejalía de Pepe Mena y el alcalde Carlos Díaz en 1980, que designaron a la figura de Fernando Quiñones, y al año siguiente a Rafael Alberti, en una España profundamente convulsa, a cinco días de producirse la intentona de golpe de Estado”.

Desde entonces el pregón se popularizó y se agarró fuerte a la fiesta, a su idiosincrasia, consolidándose, y estableciéndose un formato y lugar incontestable en la plaza de San Antonio, con un único año de traslado a la Catedral por obras, el que fue protagonizado por Los Morancos. Llegó después el debate del pregonero local o foráneo, “para darle el impulso de un carnaval de interés turístico internacional”, dejando un variopinto desfile por el tablao de San Antonio que pisaron Mario Moreno Cantinflas, Beni de Cádiz, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Pasión Vega, India Martínez, Palomar, Joaquín Sabina, Jorge Drexler o Carlos Cano; comunicadores como Antonio Burgos o Jesús Quintero ‘El Loco de la Colina’; chirigoteros como Yuyu, Selu, el Love y Antoñito Molina, así como grandes maestros comparsistas como Ramón Díaz ‘Fletilla’, Enrique Villegas o Antonio Martínez Ares. Algunos para enmarcar y otros, casi para olvidar. Precisamente fue el de Martín, “el magnífico autor”, el que aportó otro hito, “pues abandona el modelo de pregón único y unitario, para hacerlo de forma colectiva implicando a mucha gente, en un modelo que se ha perpetuado hasta ahora”.

Las imágenes, acompañadas de algunas de las frases más célebres pronunciadas por los pregoneros y del QR de algunos de estos textos y vídeos son realizadas por Kiki para Diario de Cádiz en su mayoría, pero seleccionadas por su hija Rocío Hernández, con la colaboración puntual de Lourdes de Vicente y Francis Jiménez. De las escenografías mencionó a los artesanos de RAS, al frente de once pregones.

María del Mar Díez, gerente de Cajasol, destacó el “enorme orgullo” de formar parte de una manera tan intensa del Carnaval de Cádiz, tanto del Concurso Oficial de adultos, como el de la cantera y el callejero, mientras que Gandullo resaltó “la importancia de echar la vista atrás para saber de dónde venimos, saber dónde estamos y a dónde queremos ir”.