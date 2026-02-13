Premios de la Final de Romanceros: Groenlandia tendrá que esperar a que esta pareja gane la calle

El Concurso del cartelón, la 46º edición de la competición de romanceros gaditanos, se queda helada con la victoria de ‘Cogeslo Ice’, el romance que trae este año la pareja formada por Francisco Javier Sánchez, Monano, y Francisco Javier Benítez.

Cuatro horas de romanceros que comenzaron con un susto tras unos minutos de apagón y algo de retraso por la entrada del personal al Palacio de Congresos, sede trasladada finalmente por el uso del Gran Teatro Falla para la Final Infantil aplazada por el temporal. Una final divertida, desenfadada, con el buen rollo que acompaña a esta modalidad que se desata ahora en la calle, su lugar habitual y donde se ensancha buscando sus esquinas.

La propuesta de Monano y Benítez se alza con una justa victoria. Su historia se basa en una confusión, cuando los españoles entienden que hacen falta soldadores en lugar de observadores para mandar a Groenlandia. Una idea que da la oportunidad de darle sus palazos a Trump y que desarrolla todos esos problemas que supone una entrevista del Inem sobre el entorno helado de la isla ártica, sus treinta grados bajo cero y lo que dificulta una manopla para tantas cosas. Descubren lo que es un escondinabo y la de aparcamiento que hay en Groenlandia.

El segundo puesto, aliñado con el galardón al Mejor Cartel, se lo ha llevado la pareja formada por Paco Ladrón de Guevara y Carmen Verdugo. Les invitan a tantas bodas que tienen que pedir dinero para sufragarlas, por eso ‘No me invites ni al convite’. El cartelón es en realidad un pamelón, el de esta invitada que tiene que vender toda su ropa para poder pagar las ‘invitaciones’. Las wedding planer o las gymcanas en las que se han convertido esos eventos le dan alas y aunque les tocó cerrar la final, consiguieron enganchar al auditorio. Imposible dormirse con el torrente de Verdugo.

'No me invites ni al convite', de Paco Ladrón de Guevara y Carmen Verdugo / Germán Mesa

Con el tercer puesto, ‘Los namber güan’ de los hermanos Barba se convierten en unos tipos apuestos, ricos, inteligentes, un bastinazo de humildad que no rozan la perfección, sino que la perfección los roza a ellos. Le pegan a todo, a la gastronomía, a la ropa cara, hasta invierten 20 euros en bitcoin, porque son un romancero de ‘nivel’.

Los últimos premios han sido para ‘Los abrazafarolas’, de Kiko Butrón y Txapela que defendían el primer premio del año pasado, con un tipo de angelotes del Nazareno que montan una magna internacional, con un repaso de países e imaginería bastante delirante; y finalmente ‘Un romancero de pelo’, de Nazaret Jiménez, que se convierte en una loba feroz que reparte palos a las monjas que la criaron, al obispo, a los fachas y todo por ser la mala del cuento, que si tiene las orejas y la boca grande, más grande tiene otra cosa.

Además de estos ganadores, completaron el cartel de esta final otras propuestas que, en mayor o menor medida, dejaron una buena sensación en una final muy completa, con ideas muy diversas, que lograron superar el corte ante las 58 competidoras que se repartieron en siete semifinales celebradas en el Teatro de la Tía Norica.

Las que se han quedado como finalistas con el premio del aplauso del público, que no es poco, y con todo el Carnaval para lograr el beneplácito de la calle, son 'El rompampeo', de Manuel Sánchez; 'Cambié la marsellesa por la Cuesta de las Calesas' de Sergio Torrecilla y Alicia Soria; 'La mama', de María Domínguez Torrecilla; 'Consumo cuidado', de Raúl Moreno Gómez y Álvaro Moreno Gómez, con letra de Miguel Ángel Moreno; y 'No hace frío, hace humedá', de Juan Antonio Díaz Valleras, 'Er Yoana'.

Por supuesto no puedo dejar de mencionar a los presentadores de la gala, el propio Sergio Torrecilla, que ha duplicado roles en esta noche, y Joaquín Varela, ataviados de hindúes y con su ya habitual recuerdo matemático a Pepe Autón, su profesor en el Instituto Cortadura con el que "tuve que comerme el mínimo común múltiplo con papas". Arte puro.

Cartelón de oro

Además, la gala contó con el homenaje al Cartelón de Oro que en este 2026 ha sido para Álvaro Ballén. Además de los langostinos y la manzanilla, Sanlúcar también ha dejado a este romancero que se ha llevado el reconocimiento de todos sus compañeros de cartelón "y de vasos" por su trayectoria de 18 carnavales. Le ha entregado el galardón el edil del Ayuntamiento gaditano, José Antonio Verdulla.

Los premios

Primer premio: Cogeslo Ice. 1.170 euros de dotación.

Segundo premio: No me invites ni al convite. 880 euros de dotación.

Tercer premio: Los namber güan. 600 euros de premio.

Cuarto premio: Los abrazafarolas. 300 euros para este galardón

Quinto premio: Un romancero de pelo. 120 euros.

Premio al cartel: No me invites ni al convite. 470 euros.