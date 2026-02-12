Manu Sánchez: "Espero no fallarte Cádiz, igual que tú nunca me has fallado a mí"

El Carnaval de Cádiz se pone en marcha con su programación oficial para ganar la calle tras más de un mes enclaustrado en el Concurso del Gran Teatro Falla. La recepción en el Ayuntamiento de los pregoneros adulto e infantil, el Dios Momo y los Hércules de Oro han dado el pistoletazo de salida este jueves a la fiesta que conquistará la vía pública a partir de esta tarde con el cortejo de la pregonera infantil, el arranque del escenario principal de San Antonio y el primer concierto de Cádiz Sonora.

Esta mañana se han escuchado muchos agradecimientos en el Salón de Plenos municipal. Muchos representantes de la fiesta honrados por poder serlo y grandes rostros del Carnaval que irán ganando protagonismo con el paso de los días.

Aunque algunos llevan más de un mes en el foco, como son el caso de Miriam Peralta y Enrique Miranda, presentadores de Onda Cádiz en las retransmisiones del Concurso desde que comenzó el 11 de enero y que han recibido este jueves la insignia del Hércules de Oro. Para Peralta, estar en ese lado le resulta extraño, recogiendo el galardón y ofreciendo unas palabras, porque suele hacerlo como presentadora del acto, papel que le ha tocado representar a Laura Jurado. Se reconoce como una currante del carnaval, una obrera, a la que le gusta mucho su labor, "cosa que se nota" y es una de las claves de su éxito. Ha querido poner en valor también el trabajo silencioso de todo un equipo formado por una treintena de personas para hacer posible su trabajo.

Enrique Miranda ha enfatizado el mes que prácticamente está ausente durante sus 14 años en las retransmisiones de Carnaval, por lo que ha hecho extensivo el agradecimiento a su familia por hacerlo posible. Y no podía faltar su parte poética, "aunque luego le den carga los cuartetos", para recordar un pasaje del Tenorio sobre la grandeza, en este caso del valor artístico de los que hacen el Carnaval, de modo que su labor se basa en dejar constancia de ello.

El Dios Momo, Luis Manuel Rivero, ha centrado su intervención en una breve historia, "porque no cree en las casualidades, sino en las causalidades". Una breve narración familiar, de una joven que llegó a Cádiz y por azares del destino quedó vinculada al Falla desde el inicio aunque luego volara y convirtiera a un enamorado del Carnaval y de esta ciudad, "Cádiz es una de mis pasiones, me duele", en tarraconense de nacimiento.

La pregonera infantil, Ainhoa Morillo, ha defendido que es "un honor" convertirse en representante de la cantera y abrir los actos del Carnaval en la calle, para lo que ha agradecido enormemente este privilegio y a su hermana y a su madre por su apoyo con el pregón.

Manu Sánchez, el pregonero que previsiblemente llenará de literatura San Antonio, ha dejado ya una pincelada en su pregón exhorando un "Gracias, Cádiz, el resumen perfecto" de todo lo que siente, "aquí, en la casa de Salvochea" ha querido confesarse leyendo un escrito en el que reconoce que "nunca ha hecho Carnaval", sin embargo se ha deshecho en elogios, deseos, compromisos, agradecimientos, experiencias y sentimientos que tiene vinculados a esta fiesta.

Un Carnaval del que no se siente digno, pero ante el que se postra, respeta, se entrega y se rinde porque lo venera, lo estudia y "aunque solo soy un payaso, un charlatán, un impostor, un semialgo" y otros tantos calificativos, "me ofrezco en sacrificio" para pregonar este acto de libertad que es mucho más que una fiesta.

Sánchez ha recordado el momento en el que recibió la llamada del alcalde justo antes de una de sus operaciones, "con las medias de compresión puestas y a punto de entrar en quirófano", pidiéndole al alcalde que le dijera lo que tenía que decir por si luego era tarde, bromeando que si moría, lo haría pregonero, porque la lucha y el humor se funden en este comunicador del mismo modo que lo hace el Carnaval gaditano.

El pregonero ha culminado con un deseo, "no fallarte Cádiz, igual que tú no me has fallado nunca a mí". Pues, que empiece el Carnaval.