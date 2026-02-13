Figue y Labajo: Dos cuarteteros rivales, compañeros y amigos

Este COAC 2026 el palco de Radio Cádiz rima con el Carnaval de una manera muy particular. Y es que dos de sus comentaristas, José Manuel Figueroa y Antonio Labajo, compiten este año sobre las tablas en la modalidad de cuarteto y hoy se enfrentarán en la Gran Final. Si Figue milita en las filas de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago desde hace varios calendarios, Labajo, que no probaba las tablas del Falla desde hace dos décadas en la modalidad de chirigota, se ha estrenado como el jesucristo de ‘Crónica de una muerte más que anunciada’.

Con todo, estos dos amigos, rivales y compañeros llevan divinamente una “rivalidad bien entendida” donde hay mucho cariño, pero también “mucha carga” como demuestran los carnavaleros durante la entrevista con Diario del Carnaval.

¿Que si hay pique? “No, no, no, no, para nada, porque tenemos muy buen rollo, tenemos amistad y la verdad que no hay. Algo de carguita a lo mejor”, reconocen casi al unísono. “La carga vendrá el viernes, bueno, el sábado, el sábado a la 8 de la mañana, ahí es cuando empezará la carga ya”, adelanta Figue.

En este cara a cara en las entrañas del Teatro Falla, junto al palco desde donde cada noche comentan las funciones, analizan el bien que la llegada del nuevo cuarteto, cuya autoría no ha trascendido, ha aportado a la modalidad menos concurrida y la más difícil. “Estoy encantado porque hemos encontrado otro cuarteto al que agarrarnos, y que se recupere un poquito la senda de lo que han sido siempre los cuartetos y que venga gente con esa calidad a una modalidad tan escasa de calidad, tan bien trabajado, ensayado y con una idea muy clara, pues yo creo que el público lo agradece mucho”, explica el sherpa de ‘¡Que no vengan!’.

Antonio Labajo apoya las palabras de su compañero, pues “que nosotros hayamos irrumpido de esta forma en la modalidad a ellos les ha venido bien, porque es como un acicate, al comprobar que hay una agrupación que está en la misma onda y con la que van a competir”. Figue aporta aquí un dato interesante y es que la irrupción del cuarteto de Beiro, su representante legal, “yo creo que nos sirve también de referencia, porque a nosotros se nos ha achacado durante todos estos años que somos un cuarteto clásico, y cuando ha venido un cuarteto clásico, de verdad, es cuando se ha visto que nosotros sí hemos evolucionado, pero sin perder las raíces, que eso es muy importante, evolucionar con el tiempo, porque lógicamente te lo pide el momento que vives, pero siempre teniendo en cuenta lo que teníamos entre manos”. Como el guiño que introducen al Masa y al Peña en una parte de la parodia del primer día, “que son detalles que a quien de verdad le guste mucho y quiera investigar un poquito, puede rebuscar y ver que dentro de nuestro cuarteto se encuentran esas raíces e intentamos no perderlas, sobre todo de cara a las generaciones que van viniendo”.

Hace referencia Figue a los cuartetos de la cantera, “que en infantiles son todos rimados, son todos perfectos en ese aspecto, y sin embargo ya en juveniles cuesta más trabajo, y ya encuentran la referencia de lo que están premiando los jurados, que aunque sean siempre todos los años cinco diferentes, marcan tendencia”. Así que José Manuel Figueroa considera lo especial de este año “que es muy bonito para eso, para decirle a la gente por aquí o por ahí”, profundiza.

Como veterano cuartetero y amigo, también ha brindado consejos al más novel en la modalidad, que no en las tablas, pues Antonio Labajo es actor de profesión. “Hemos hablado y le he pedido consejos, sí, que hace 25 años que no participo en el Concurso, así que para mí es un certamen nuevo que no tiene absolutamente nada que ver con el de los años 90”, adelanta el Jesucristo más cuartetero. “Le he pedido consejos, de cómo hacéis esto, cómo afrontáis estas cosas, y la verdad que bien, siempre se ha prestado”, reconoce a su compañero de palco y de Concurso. “Especialmente le di uno que les ocurrió el primer día, que fue con el tema del tiempo. Lo tenían medido y le dije que cuidado, porque entre los aplausos y los paroncitos, te puede coger el toro, y le recomendé dejarlo en 23 o 24 minutos para ir relajado y con tiempo y no andar tan tenso mirando el reloj”, relata Figue.

Así que a la pregunta definitiva de si te gusta el cuarteto del contrincante la respuesta es recíprocamente afirmativa. “A mí me encanta siempre, puedes tirar de hemeroteca, siempre lo he defendido y llevo varios años diciendo que el cuarteto de Miguel Ángel Moreno no es que sea el mejor cuarteto, es que es la mejor agrupación de todo el Concurso. Hay años que compitiendo con coros, comparsas y chirigotas me parecían lo mejor”.

A lo que Figue responde con age, “se ha notado que está compitiendo porque ha hablado en pasado, ¿eh?”, junto antes de reconocer que “a mí este tipo de cuarteto son los que me gustan. Sobre todo, a la hora de enganchar a una parte del público que solo ha visto un tipo de cuarteto un poquito desvirtuado de lo que era antiguamente, así que y cuando hemos visto la sensación que ha provocado este cuarteto clásico, y si sirve para que los que vienen de atrás se enganchen, gloria bendita. Ahora bien, que no sea flor de un día, ¿eh?”.

En el papel de comentaristas

En su papel de comentaristas en los micros de Radio Cádiz sobre el resto de modalidades, también mencionan las suspicacias de los compañeros que no encajan bien sus aportaciones. "Siempre comentamos con un tono de cordialidad, nunca peyorativo pero siempre ha sido una emisora que se ha caracterizado por decir las cosas, y expreso mi opinión con todo el respeto", explica Figue.

Por su parte Labajo, que lleva desde 2007 en estas labores, "ahí soy yo el veterano", afirma que "es compatible, que se puede comentar, con el acuerdo de no hablar de los cuartetos de la modalidad en la que participamos, porque no es ético, ¿no?, pero se puede comentar, y no pasa absolutamente nada". En este sentido, Figue apunta que "igual que las tablas es libertad, tenemos que hacer mucha autocrítica los concursantes porque al 99 por ciento no se toman bien las críticas, y en eso tenemos mucho que aprender”.