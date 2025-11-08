En directo, el sorteo del orden actuación del COAC 2026

Día clave para el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026. El Palacio de Congresos acoge desde las 12:00 de la mañana el sorteo del orden de actuación de las preliminares de adultos y las semifinales de la cantera, acto que da el pistoletazo de salida al próximo COAC y tiene pendientes a todas las agrupaciones y los aficionados al certamen gaditano.

Un total de 180 agrupaciones (124 de adultos, 28 de infantiles y 18 de juveniles) entran en el 'bombo' para saber en qué lugar actuarán en la primera fase del concurso, que comenzará el 11 de enero. Habrá 17 preliminares de adultos, seis semifinales infantiles y dos juveniles. Un total de 23 agrupaciones son cabeza de serie, tras la renuncia de la comparsa de Jesús Bienvenido a esta condición, una de las novedades que comtenplaba por primera vez este año el reglamento.

Un sorteo con novedades y sorpresas y acceso libre

El Ayuntamiento de Cádiz informó esta semana que el sorteo, que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones, será de acceso libre para el público en general hasta completar el aforo y que cambiará de formato para hacerla más atractiva, con un formato de gala con invitados.

El acto estará presentado por Enrique Miranda y Mirian Peralta, y contará con la presencia del pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez, o la autora del cartel de esta edición, Raquel Jove, así como los presidentes de los jurados tanto de la categoría de adultos como de infantiles y juveniles, y otros protagonistas. En el transcurso de la gala, se irán sucediendo entrevistas en directo, así como otras sorpresas.

Según el cuadrante aprobado, la primera cabeza de serie que actuará será una comparsa el primer día de COAC, domingo 11 de enero. El lunes 12 le tocará a un coro y el martes 13 a una chirigota. Las cabezas de serie -que actuarán en tercer o cuarto lugar salvo los coros, que abrirán sesión- se irán repartiendo a lo largo de las 17 sesiones. Los dos cuartetos con este privilegio tienen reservados el sábado 17 y el viernes 23.

Documento Cuadrante del sorteo del orden de actuación del COAC 2026 con la baja de una agrupación Descargar

Documento Cuadrante del sorteo del orden actuación de semifinales infantiles y juveniles del COAC 2026 Descargar

Entre los grupos adultos (125), se han contabilizado 53 comparsas, 47 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos. En infantiles: 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes serán 5 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro.

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 arrancará el domingo 11 de enero con la fase de preliminares del certamen de la categoría de adultos, que se prolongará hasta el 27 de enero. Los cuartos de Final serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Gran Final será el 7 de febrero. Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.

Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles, a las 12 horas.