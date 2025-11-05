Sorteo del orden de actuación del COAC 2026 y todas las novedades: horario, cuadrantes, invitados y agrupaciones

El COAC 2026 da su pistoletazo de salida el próximo sábado y lo hace con novedades. El sorteo del orden de actuación de las preliminares de la categoría de adultos y de las semifinales de infantiles y juveniles del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz llega con un cambio de formato, con una gala con invitados para hacer más atractivo el inicio de la cuentas atrás para el esperado certamen.

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones y acceso será libre para el público en general hasta completar el aforo, además de ser retransmitida en directo por Onda Cádiz Televisión, colaborador en este cambio de formato. La gala estará presentado por Enrique Miranda y Mirian Peralta, y contará con la presencia de algunos invitados, como el pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez, o la autora del cartel de esta edición, Raquel Jove, así como los presidentes de los jurados tanto de la categoría de adultos como de infantiles y juveniles, y otros protagonistas. En el transcurso de la gala, se irán sucediendo entrevistas en directo, así como otras sorpresas.

Horario del sorteo del orden de actuación del COAC 2026

El sorteo del orden de actuación se celebrará a las 12 de la mañana de este sábado, 8 de noviembre, en el Palacio de Congresos. El acceso será de entrada libre hasta completar el aforo. La gala será retransmitida por Onda Cádiz.

Agrupaciones, cuadrantes y cabezas de serie

Al sorteo se llega con 181 agrupaciones participantes, tras la baja este miércoles de la comparsa juvenil ‘Piedra a piedra’. Se han registrado 125 agrupaciones en la categoría de adultos; 38 de infantiles y 18 de juveniles. Entre los grupos adultos, se han contabilizado 53 comparsas, 47 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos. En infantiles: 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes serán 5 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro.

Se sorteará el orden de actuación de un total de 17 sesiones de preliminares de adultos (seis tendrán ocho agrupaciones y el resto siete), así como seis semifinales de infantiles (cuatro con seis agrupaciones y dos con siete) y dos de juveniles (con nueve grupos cada una). Desde el Ayuntamiento se ha hecho también púbilco el cuadrante, con el reparto de lugares entre coros, chirigotas, comparsas y cuartetos, así como el sitio que ocuparán los cabezas de serie.T odas las sesiones de preliminares contarán con una o dos agrupaciones cabezas de serie y siempre abrirá un coro.

Documento Cuadrante del orden de actuación de las preliminares del COAC 2026 Descargar

Documento Cuadrante del sorteo del orden actuación de semifinales infantiles y juveniles del COAC 2026 Descargar

Para el sorteo, se han establecido un total de 23 agrupaciones cabezas de serie (8 chirigotas, 7 comparsas, 6 coros y dos cuartetos). En chirigotas, los cabezas de serie son ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)’, ‘Los antiguos’, ‘Los Cadisapiens (La involución)’, ‘Los Camper del sur’, ‘Los que van a coger papas’, ‘Nos hemos venío arriba’, ‘Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) y ‘Ssshhhhh!!!!’, En comparsas son: ‘El desguace’, ‘El hombre de hojalata’, ‘El manicomio’, ‘La camorra’, ‘Los locos’, ‘Lxs invencibles’ y ‘Obdc. Me quedo contigo!’.

Los coros cabezas de serie son ‘ADN’, ‘El sindicato’, ‘La carnicería’, ‘La esencia’, ‘Las mil maravillas’ y ‘Los mentirosos’, además de los cuartetos ‘Los Latin King (de la calle Paskín)’ y ‘¡Qué no vengan!’.

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026 arrancará el domingo 11 de enero con la fase de preliminares del certamen de la categoría de adultos, que se prolongará hasta el 27 de enero. Los cuartos de Final serán del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales, del 8 al 11 de febrero y la Gran Final, el día 13.

El certamen de la cantera comenzará con las semifinales de la categoría infantil, coincidiendo con los fines de semana y serán los días 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, además del 1 de febrero. La Gran Final será el 7 de febrero.

Por su parte, las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, y la Final, el 6 de febrero.

Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles, a las 12 horas.