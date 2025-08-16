El Carnaval de Cádiz bendice a Manu Sánchez como pregonero de 2026

La elección de Manu Sánchez como pregonero del Carnaval de Cádiz 2026 ha sentado bien entre la familia carnavalera. Predecesores y autores en activo, consultados por Diario de Cádiz, han reaccionado encantados con la designación del humorista sevillano de Dos Hermanas para proclamar la fiesta gaditana el 14 de febrero en la plaza de San Antonio. Valoran sus conocimientos carnavalescos, su amor a Cádiz y su desempeño profesional como principales argumentos para ofrecer un gran pregón cuando el almanaque se pare en el día de San Valentín.

Sánchez tomará el testigo del cantante y chirigotero roteño Antoñito Molina. El pregonero de 2025 destaca sobre el nombramiento de su sucesor que “no creo que nadie tenga dudas de que Manu Sánchez es Cádiz puro, aunque sea de Dos Hermanas”. Asegura que “va a ser uno de los mejores pregones de Carnaval de la historia. Porque lo tiene todo: ‘age’, don de palabra, sabiduría carnavalera… y sabe perfectamente lo que es la fiesta. Es un artista. Es rápido de mente y está preparado. En mi pregón hizo una aparición y fue una maravilla”.

Molina expone que “esto es lo más grande que te puede pasar aunque no seas de Cádiz. Se lo merece. Él es Andalucía, cultura, carnaval, Cádiz… lo tiene todo. Creo que si tú quieres al Carnaval de Cádiz, tienes que estar feliz de que Manu sea el pregonero”. Hace hincapié en la difusión que tendrá la fiesta con este pregonero: “Si ya el Carnaval de Cádiz lo conoce mucha gente, con Manu habrá más gente que descubra lo grande que es el Carnaval. Grandísima elección. Como gaditano, carnavalero y roteño creo que es un regalo que Manu Sánchez haya aceptado ser nuestro pregonero”.

Otro pregonero y, además, autor de chirigotas. Juan Manuel Braza 'El Sheriff' anunció la fiesta en 2024 y se congratula de que Sánchez vaya a seguir sus pasos dos años después. “Es un gran amante de Andalucía y de nuestra cultura. Dentro de eso abarca el carnaval, del que es un enamorado. Es un gran embajador de Cádiz, de los carnavales y de Andalucía en sí. Es una persona que lo que hace, lo hace bien. Estoy seguro de que hará un pedazo de pregón”, afirma.

Según el coplero de Loreto, Manu Sánchez “tiene mucha calidad tanto humana como profesional. Cae bien y tiene todas las cualidades para hacer un gran pregón. Y sobre todo, que lo va a sentir de verdad, porque es un gran enamorado de esta tierra”.

El pregonero de 2023, Joaquín Quiñones, destaca que su valoración “es clara y taxativa”. “Yo le he mandado un Whatsapp felicitándolo como pregonero, pero mi propuesta para el Carnaval 2026 era Luis Ripoll. No obstante, sé que va a dar un buen pregón porque estará acompañado por mucha gente del carnaval, porque él sabe de qué va esto”, añade. Aunque el autor de comparsas, que se retiró de la fiesta hace más de una década, insiste en la opción de Luis Ripoll, “que lleva 54 años y aún en activo. Debutó un 24 de mayo de 1971 en sesión de tarde, casi nada”.

José Guerrero ‘Yuyu’ también fue vocero de la fiesta en 2006. Al chirigotero, de vuelta este año con ‘Los James Bond que da gloria verlos’, le parece “una elección maravillosa”. Precisa que “estamos hablando de alguien a quien le gusta mucho Cádiz, que sabe de lo que habla y que domina el escenario como nadie, acostumbrado a dirigirse al público y a hacer espectáculos”.

Recuerda Yuyu que “sin perjuicio de que queden todavía carnavaleros que merecen ser pregoneros, el nombre de Manu ya se venía escuchando hace años. Conoce el Carnaval y no precisamente se ha aficionado hace poco”. Y es que “su amor a Cádiz está fuera de toda duda. En una entrevista que le hice en mi podcast me dijo que no quiere comprarse una casa en Cádiz para no perder la magia de seguir descubriéndola en visitas esporádicas”.

La elección es “una maravilla”, dice el cantaor gaditano, viñero de cuna, David Palomar, que pregonó en San Antonio en 2020. Considera que el pregón le llega a Manu Sánchez “en el momento correcto y exacto. Es un andaluz de pro, defensor del andalucismo y de nuestro dialecto. Defensor de Cádiz y sus carnavales, de nuestra cultura. Y siempre que habla de nuestra tierra se le llena la boca de piropos y de cosas bonitas”.

“Aparte, es un tío que pone el corazón en todo lo que hace. Por eso creo que este pregón lo va a bordar. Llega en un momento de su vida de superación y esta alegría le va a aportar cosas muy bonitas para todo”, apostilla Palomar. “Además, ha participado en muchos pregones y ha escrito también en algunos. Siempre ha estado muy vinculado al Carnaval. Se lo merece y me alegro mucho de que lo hayan nombrado. Ya era hora”, recalca el otrora comparsista.

Sergio Guillén ‘El Tomate’, prolífico autor de agrupaciones, entre ellas la conocida como Comparsa de la Cantera junto al Piru, señala que “la elección de Manu Sánchez como pregonero me parece muy acertada porque es una persona que ama Cádiz y entiende su idiosincrasia, porque conoce perfectamente los códigos de nuestra fiesta, porque es un defensor absoluto de nuestra cultura a nivel nacional y porque tiene muchísimo talento y estoy seguro de que nos va a regalar un gran pregón”.

“Me parece una excelente elección, ya que es una persona que defiende los buenos valores y virtudes del andalucismo y el gaditanismo”, argumenta Antonio Rivas, laureado letrista y presidente de Antifaces de Oro. Según el autor de numerosos coros “su forma de ser y de ver la vida se identifican con el Carnaval. En sus monólogos y entrevistas se muestra crítico, irónico, sarcástico, no se calla una y siempre de buen rollo y sin perder la compostura. ¿Hay algo más carnavalesco que esa forma de ser?”.

Concluye Rivas planteando que “Manu es Carnaval con mayúsculas y su nombramiento garantiza además un espectáculo a la altura de nuestra fiesta”.

Otro autor de renombre, Luis Rivero, considera que la elección es “acertadísima”. “Más allá de que se lo merezca o no, que yo creo que si vemos el pregón como un reconocimiento, como un premio, puede haber muchas personas que lo merezcan, en el pregón hay que mirar que quien lo vaya a dar ofrezca suficientes garantías de mostrar algo acorde con la importancia del Carnaval de Cádiz. En cuanto a contenido, al espectáculo, a cómo se va a decir y a qué se va a decir. Y con Manu Sánchez eso está aseguradísimo”, defiende el corista con rotundidad.

Carnavalero antes que alcalde, José María González 'Kichi' también manifestaba su alegría por la designación del humorista, dándole la enhorabuena en la redes sociales. "Ya te tocaba, amigo. Cádiz te quiere y sabe que es recíproco. Viva el pregonero y viva el carnaval", escribía el que fuera primer edil de la ciudad entre 2015 y 2023.