Ya hay calendario completo del COAC 2026: fechas, horarios y días por fases

Ya hay calendario cerrado para el COAC 2026. La Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este lunes el calendario del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz para el próximo año, que arrancará el domingo 11 de enero y terminará el día 13 de febrero con la Gran Final.

El concurso de adultos tendrá 17 sesiones de preliminares, del 11 al 27 de enero y contará con sesiones de entre siete y ocho grupos. Los cuartos de final, tras dos días de descanso, serán los cuartos de final, del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales del 8 al 11 de febrero y la Final el día 13.

En la cantera, las sesiones de infantiles tedrán ses semifinales que serán los fines de semana ( 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y 1 de febrero). La Gran Final será el 7 de febrero. Las semifinales del concurso de juveniles serán los días 28 y 29 de enero, aprovechando las dos jornadas de descanso en adultos, mientras que la Final será el 6 de febrero.

Como novedad, el Ayuntamiento de Cádiz ha dado el visto bueno a la propuesta planteada por los colectivos para realizar una preproducción antes de que los grupos actúen en el Gran Teatro Falla. La Delegación de Fiestas convocará a los portavoces de las agrupaciones a una reunión próximamente para explicarles el procedimiento.

Calendario completo del COAC 2026

Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20:00 horas, las semifinales juveniles a las 17:00 horas, mientras las de infantiles -al coincidir con días de adultos y en fin de semana- serán a las 12 horas.

Preliminares de adultos: del 11 al 27 de enero (17 sesiones)

del 11 al 27 de enero (17 sesiones) Semifinales de infantiles: 17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y 1 de febrero

17, 18, 24, 25 y 31 de enero, y 1 de febrero Semifinales de juveniles: 28 y 29 de enero

28 y 29 de enero Cuartos de final de adultos: 30 de enero a 5 de febrero (siete sesiones)

30 de enero a 5 de febrero (siete sesiones) Final juvenil: 6 de febrero

6 de febrero Final infantil: 7 de febrero

7 de febrero Semifinales de adultos: 8 al 11 febrero (cuatro sesiones)

8 al 11 febrero (cuatro sesiones) Final de Romanceros: 12 de febrero

12 de febrero Gran Final de adultos: 13 de febrero

Sorteo y número total de agrupaciones

El pistoletazo de salida al COAC 2026 será el próximo sábado 8 de noviembre con la celebración del sorteo del orden de actuación, que será abierto al público en el Palacio de Congresos y Exposiciones.

El certamen del Gran Teatro Falla de 2026 contará con 183 participantes, tras la baja notificada por la comparsa El culpable (registrada con el número 179). Se han registrado 125 agrupaciones en la categoría de adultos; 38 de infantiles y 20 de juveniles.

Todos estos aspectos organizativos han sido notificados este lunes en el Consejo de Participación del COAC celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz, que ha contado con la asistencia de los diferentes colectivos y que ha estado presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García.