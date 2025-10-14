Las agrupaciones piden poder ensayar la puesta en escena antes del COAC

Los colectivos que representan a las agrupaciones que concursan en el Teatro Falla han dirigido un escrito a la Delegación Municipal de Fiestas por el que reclaman que los grupos puedan ensayar su puesta en escena antes de debutar en las tablas del coliseo. Le llaman preproducción, un procedimiento que les ayude a la planificación previa de sus actuaciones.

Entienden estos colectivos que el Concurso, dada su gran importancia, relevancia y repercusión a niveles nacionales e internacionales, “demanda desde las últimas ediciones la necesidad de perfeccionar, a nivel de puesta en escena y desarrollo, las actuaciones de las agrupaciones en el teatro”. Asimismo señalan que esta puesta en escena “ocupa un papel importante dentro de la representación que dichos grupos ejecutan y que van de la mano de las letras y la música”.

Esta atención “especializada y profesional y con el fin de mejorar cada año el Concurso”, definirá de antemano “la idea que se quiere desarrollar por la agrupación y contará con un equipo técnico y profesional que hará posible llevar a cabo esa idea, contar con los medios disponibles por la organización en tiempo y forma y, sobre todo ofrecer la mayor calidad de la actuación durante el Concurso”.

La petición está firmada por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y las asociaciones que representan a los coros, los cuartetos, las comparsas, las chirigotas y la cantera. Estos colectivos forman parte del Consejo de Participación del Concurso Oficial de Agrupaciones.