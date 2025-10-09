La comparsa de Martínez Ares confirma su participación en el COAC 2026, que suma 24 grupos más

La participación de la comparsa de Antonio Martínez Ares era la noticia más esperada del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Aunque ya anunció a finales de agosto que iba a volver a las tablas del coliseo gaditano, este jueves ya se ha confirmado su presencia al haber entregado el boletín de inscripción a la Delegación de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento gaditano.

En la última jornada, el COAC ha sumado 24 nuevas agrupaciones, ascendiendo el número total a 87, de las que 64 son adultas, 15 son infantiles y ocho son juveniles. De esta forma, y a pesar de los problemas que están sufriendo todos los grupos para completar este trámite a causa de los nuevos requisitos impuestos por el Consistorio, el número de participantes empieza a acercarse a lo que suele ser habitual, teniendo en cuenta que el plazo se cierra el próximo martes 14 de octubre.

Así, Martínez Ares estará en el Concurso del Falla con 'Los humanos'. En esta nueva actualización, se han unido nueve comparsas, entre la que también destaca 'La última noche'. Junto a ellas, también se han inscrito 'Las lobas' (San Fernando), 'Las mariposas' (Huelva), 'Los artificiales' (Los Barrios), 'La moda de Cádiz' (Cádiz), 'Culpable' (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), 'La condená' (Chiclana) y 'El refugio' (Chipiona).

En chirigotas, solo se han inscrito cuatro nuevas agrupaciones. Sobresale la chirigota del Bizcocho, a la que se une Pablo de la Prida para componer el repertorio de 'Ssshhhhh!!!'. También se ha certificado el regreso de la chirigota de Los Molina tras un año de descanso con 'Los Compay'. A ellas hay que sumar 'Los mohigangas', de Francisco José Fernández Toté y Ángel Piulestán; y 'Los legales, nosotros sí, no??', de Sevilla.

Por su parte, en coros han completado el trámite el chiclanero 'La ciudad perfecta', el onubense 'Dame veneno' y el ceutí 'Al lío'. Por último, se ha inscrito el cuarteto 'Los Latin King (de la calle Pasquín)', segundo premio en la pasada edición con 'Un clásico nunca falla'.

En cuanto a la cantera, en infantiles se han inscrito la comparsa 'Los granujas', la chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta' y el cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca', mientras que en juveniles han hecho lo propio las comparsas '¡A toda máquina!' y 'Plan B', y las chirigotas 'Las eurovisivas' y 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'.