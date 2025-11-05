La comparsa de Jesús Bienvenido no será cabeza de serie en el COAC 2026

El reglamento del COAC introducía algunas novedades para el concurso 2026, entre ellas una relacionada con las cabezas de serie. Las bases, tras su pase por el Consejo de Participación, reflejaba la posibilidad de que las agrupaciones renunciaran a esta condición, entrando en el sorteo del orden de actuación como el resto de participantes, sin tener en cuenta su clasificación en el 2025 para su puesto en el cuadrante. Sólo una de ellas se ha acogido a este cambio según han confirmado fuentes municipales.

Se trata de la comparsa de Jesús Bienvenido, ganadora en 2025 con 'Las ratas' y que el próximo concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz será 'DSAS3', tras confirmar su esperada participación el último día del plazo de inscripción.

Así, en total serán 23 agrupaciones cabezas de serie (8 chirigotas, 7 comparsas, 6 coros y dos cuartetos). En comparsas lo son ‘El desguace’ (Chapa y Raúl Cabrera), ‘El hombre de hojalata’ (los hermanos Pastrana), ‘El manicomio’ (Jona), ‘La camorra’ (Marta Ortiz), ‘Los locos’ (La cantera), ‘Los invisibles’ (Manuel Cornejo) y ‘Obdc. Me quedo contigo!’ (Germán Rendón).

Además, los coros cabezas de serie son ‘ADN’, ‘El sindicato’, ‘La carnicería’, ‘La esencia’, ‘Las mil maravillas’ y ‘Los mentirosos’, además de los cuartetos ‘Los Latin King (de la calle Paskín)’ y ‘¡Qué no vengan!’. En chirigotas, son ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)’, ‘Los antiguos’, ‘Los Cadisapiens (La involución)’, ‘Los Camper del sur’, ‘Los que van a coger papas’, ‘Nos hemos venío arriba’, ‘Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) y ‘Ssshhhhh!!!!’.

Los semifinalistas y finalistas de 2025 actuarán en tercer o cuarto lugar, salvo los coros, que abrirán sesión en las 17 preliminares del próximo concurso. Hay que tener en cuenta que tampoco será cabeza de serie la comparsa de Antonio Martínez Ares, 'Los humanos', que regresa al concurso tras un año sin participar.

El sorteo será el sábado y con novedades

El sorteo del orden de actuación se celebrará a las 12 de la mañana de este sábado, 8 de noviembre, en el Palacio de Congresos. El acceso será de entrada libre hasta completar el aforo en acto que será formato gala,que será retransmitida por Onda Cádiz y traerá novedades y sorpresas.

La gala estará presentada por Enrique Miranda y Mirian Peralta, y contará con la presencia de algunos invitados, como el pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez, o la autora del cartel de esta edición, Raquel Jove, así como los presidentes de los jurados tanto de la categoría de adultos como de infantiles y juveniles, y otros protagonistas. En el transcurso de la gala, se irán sucediendo entrevistas en directo, así como otras sorpresas.