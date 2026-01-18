La crónica de la séptima función del COAC 2026: La crítica da sentido a la noche más corta del Concurso

El Carnaval de Cádiz no tendría sentido sin la crítica. Nadie se salva en esta fiesta, por lo que cualquier estamento está expuesto a la pluma afilada de los autores. Incluso, la Iglesia puede estar en la diana de los carnavaleros.

Marta Ortiz volvió a hacer este sábado una enorme muestra de valentía con su comparsa ‘La camorra’ en la séptima función de la fase preliminar del Concurso del Gran Teatro Falla al hacer una gran crítica a la Iglesia Católica. Un repertorio con un tono muy duro con el que realizó un repaso a la religión comparándola con una empresa multinacional y con la propia mafia. Coplas que no provocaron la indiferencia del público, que arropó a este grupo tanto por el contenido como por el continente de su actuación.

La comparsa de Marta Ortiz era una de las dos cabezas de serie de la función más corta de la primera fase del COAC. La otra fue el cuarteto ‘Los Latin King (de la calle Pasquín)’, que dejó sensaciones encontradas debido a una parodia en la que optó por un humor que se pasó de frenada en varias ocasiones, siendo este su único argumento para hacer reír.

Del resto de la noche, también cuajaron actuaciones aceptables la comparsa ‘La marea’, liderada por Yoli Álvarez, y el coro ‘El reino de los cielos’, de San Fernando.