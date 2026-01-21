La crónica de la décima preliminar del COAC 2026: El Concurso se reanuda con una noche descafeinada

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz se reanudó este martes con una décima sesión de preliminares que fue para olvidar en muchos momentos de la función. Con un bajo nivel en la gran mayoría de las actuaciones, solo sobresalió la chirigota ‘Piensa mal y acertarás: los desconfiaos’, de los Villegas.

Este grupo era la única cabeza de serie y cumplió con lo esperado, manteniendo el estilo en la confección del repertorio que le ha brindado dos éxitos en los dos años anteriores. Con un grupo veterano y experto, todo entra mucho más fácil, destacando la tanda de cupletinas de todo su pase.

Del resto de la noche, apenas hay cosas para destacar. Ofreció una actuación aceptable la comparsa de El Bosque ‘Los trapos’, de Horacio Calvillo y Manuel Barragán. De esta forma, ambos autores se reencontraron en una agrupación, rememorando su etapa con la comparsa de Ronda, una habitual en los cuartos de final.

Abrió sesión el coro ‘Café Puerto América’, con el que Paco Martínez Mora cumplió su 25 aniversario. Con un estilo reconocible, el repertorio no convenció al terminar alejándose de la idea. Por su parte, la incorporación de David Márquez Mateos Carapapa se notó en la comparsa de Morón ‘Sociedad limitada’.