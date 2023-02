La comparsa 'Cádiz de mi alma' gana el premio Fermín Salvochea de la ONCE

La comparsa ‘Cádiz de mi alma’ se ha proclamado ganadora de la XXX edición de los Premios Fermín Salvochea que la ONCE convoca para premiar las letras más solidarias y comprometidas con la solidaridad humana y la problemática social del Carnaval de Cádiz. El segundo premio ha sido para la comparsa ‘Los trampucheros’ y el tercero, para el coro ‘Los negros’. Las dos comparsas son nuevas en el palmarés del Fermín Salvochea.

El pasodoble ‘No todo el mundo te entiende’, de Manolo Cornejo Puente para la comparsa gaditana ‘Cádiz de mi alma’, ha obtenido el primer premio de esta 30 edición, dotado con 3.011 euros. La comparsa, tercera en la final del Falla, canta la historia de una madre que tiene un hijo con problemas, sin especificar. Un problema a la luz del resto de la sociedad que ella vive con un amor profundo de entrega hasta el punto de no saber quién cuida más a quién a lo largo de la vida.

La letra de otro pasodoble, ‘A tus ojos ya no vi su luz’, de Germán García Rendón, de la comparsa también gaditana ‘Los trampucheros’ ha conseguido el segundo premio, dotado con 2.011 euros. Un mensaje optimista para un amor en el contexto de una persona enferma por depresión.

Y el tercer puesto de esta edición -1.011 euros de premio- ha sido para la letra del tango ‘Que no te dé vergüenza’, de David Fernández, del coro gaditano ‘Los Negros’, cuarto en la final del Falla. Un alegato contra el racismo y el trato a las personas inmigrantes que se vienen al primer mundo en busca de una vida mejor y encuentran un rechazo que les amarga la vida o, en ocasiones, se la hacen perder.

Presidido por el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, el jurado de eta edición ha estado compuesto por Javier Benítez, director de la RTVA en la provincia de Cádiz, Fernando Casas, miembro de agrupaciones del Concurso Oficial del Carnaval en pasadas ediciones; Silvia Rodríguez, consejera territorial de la ONCE de Andalucía; y Jesús Espiñeira, afiliado a la ONCE y gran conocedor del Carnaval de Cádiz.

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatro de la Tía Norica, como es tradición en el segundo sábado de Carnaval, en esta ocasión, el próximo 25 de febrero.