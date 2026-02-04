COAC 2026: El primer recuerdo carnavalero de Alejandro Sánchez Helmo de 'Los hombres de Paco'

Última hora
Alejandro Sánchez Helmo de 'Los hombres de Paco' / Bruno Herrera
Bruno Herrera

04 de febrero 2026 - 16:18

El primer recuerdo carnavalero del chirigotero Alejandro Sánchez Helmo, integrante de la chirigota de los pibes 'Los hombres de Paco' lo trasladan a la casa de su abuelo, "en Puerto Chico, donde recuerdo la primera vez que escuché una cinta de 'Las brujas piti' cuando me tomaba un biberón, fue la primera intimidad que tuve con el carnaval", apunta.

