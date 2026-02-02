COAC 2026: El primer recuerdo carnavalero de Antoñito Molina de 'Los muerting planner'

Le toca el turno al pregonero del pasado Carnaval, chirigotero Antoñito Molina, el autor del grupo de los niños de Rota, que este año vienen con 'Los muerting planner. Una chirigota pa to tus muertos'. El roteño nos cuenta que su primer recuerdo carnavalero pasar por el disfraz de payaso en el que se enfundó cuando pequeño para ir a un ensayo general al que le llevó su madre a una peña de Rota. También tiene muy presente como anécdota primera de sus carnavales de niño cuando vio junto a su abuela la comparsa de Antonio Martínez Ares, 'Calabaza'.

Antoñito Molina, que el pasado año hizo realidad uno de los grandes sueños de todo carnavalero, ser pregonero en esta fiesta, regresa un año más desde su tierra natal con su chirigota, enfundados en el tipo de unos wedding planners de funerales.