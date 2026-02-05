COAC 2026| Patricia Andrés ('La condená'): "Escribir para una agrupación de hombres, quizás, me resta visibilidad"

Patricia Andrés Olozábal es un caso único en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz, una autora que escribe para una agrupación compuesta ínla contegramente por hombres. Una creadora gaditana que comenzó a labrarse su carrera hace más de una década poniendo su pluma al servicio de la cantera, donde cosechó importantes reconocimientos, y que ahora idea versos para la comparsa de Chiclana con la que el mítico Antonio García Gónzalez, Antonio Alemania, decidió regresar a la modalidad. 'La condená' se llama esta propuesta que ya es cuartofinalista y que quiere seguir avanzando en el certamen.

Pregunta.–A las puertas de su pase de cuartos, cuénteme cómo vivieron el estreno de ‘La condená’

Respuesta.–Pues nosotros íbamos con las expectativas de siempre. Con las ganas de gustar y agradar al público y la verdad es que salimos súper ilusionados porque vimos que había calado, que nuestro mensaje había llegado a la gente. Yo salí con esa sensación y, luego, cuando vino el veredicto y vimos que habíamos pasado... Pues imagínate...

P.–¿Qué significa para usted como autora que un totem de la fiesta como Antonio Alemania cante sus versos?

R.–Pues es algo que yo nunca jamás me esperaba que iba a pasar. Vamos, ni lo podía soñar. Él ya estaba totalmente, como quien dice, cerrado a volver. Pero fue él mismo el que mostró su interés y, por supuesto, pues nuestras puertas abiertas. Para mí, ya ves, es un placer y un honor y eso me lo llevo para mí, para toda la vida.

P.—Exactamente, ¿cómo surge?

R.–Pues mira, ya como el año pasado sacamos la comparsa de Chiclana y, claro, él estuvo ahí atento porque Tomy –autor de la música de la agrupación– es su hijo entonces, normal, él estuvo muy pendiente. Pasó el Carnaval, y todavía nosotros sin saber muy bien lo que íbamos hacer, ni habíamos hablado todavía ni de ideas ni nada, ya él nos dijo, oye, que yo quiero salir este año. Fue una sorpresa. Yo es que creo que a él el año pasado le gustaron las maneras de la comparsa, esa sencillez con la que la hacemos, y se le metió otra vez el venenito en el cuerpo (ríe). Y para nosotros una maravilla. Lo que sí te puedo decir que a mí, a la hora de plantear una idea, sí me condicionó a que fuera una idea genérica, que él pudiera defender y se sintiera cómodo. Y es que, claro, por modernos que nos queramos poner, cuando lleva a una figura como Antonio Alemania, pues la cosa hay que tomársela con cuidado, mimar la idea y encajarla bien. Eso se ha hecho con mucho cariño y yo creo que eso se ha notado. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, esta comparsa, todos somos gente que hemos vivido ese Carnaval de Antonio el Alemania y, aunque, en mi caso, yo era pequeña, como siempre me ha gustado el Carnaval, inevitablemente, era uno de tus referentes, lo veía en la tele, en el teatro y era como un ídolo.

P.—Es usted una rara avis en la modalidad y en el Concurso. Una mujer que escribe para una comparsa íntegramente masculina. ¿Siente responsabilidad, presión?

R.–A ver, yo tengo muy claro que me tengo que adaptar y tengo que adaptar el repertorio a ellos. Es algo que sé hacer porque lo hacía también para los niños. Cuando escribía para la cantera, me adaptaba a ellos, a sus temas, a su sensibilidad. Ahora, al escribir para hombres, pues busco también repetorio que les vaya, con temas que puedan defender. Evidentemente, si escribiese para un grupo de mujeres, pues escribiría de otra manera, eso es innegable. Pero lo llevo bien porque creo que tengo facilidad y me siento cómoda porque busco temas que nos atañen a todos y que a mí me preocupan. Lo que sí te digo que, ahora mismo, que la figura femenina está tan marcada en el Carnaval, yo al escribir a esta comparsa de hombres, quizás pierda visibilidad, pero a mí no me importa. Yo lo único que quiero es que mi comparsa guste. Ya si alguien se interesa por quién la ha escrito, ahí estará mi nombre. Pero siendo realista, cuando se habla de agrupaciones con presencia femenina no se suele nombrar la mía y, oye, perdona, ‘La condená’ la escribe una mujer.

P.—Pues usted ya tiene una trayectoria carnavalera interesante. ¿Cuándo empezó?

R.–Yo empecé a escribir en el 2014 porque mi niña cuando alcanzó la edad permitida quería salir en una comparsa pero no había grupo y, como a mí siempre me ha gustado escribir y había colado alguna letra en agrupaciones de amigos y eso, pues me lancé. Y me gusto tanto la experiencia que seguimos y, bueno, nos labramos una trayectoria con premios y, sobre todo, para mí de mucho disfrute, con los niños yo he disfrutado lo que nadie se puede imaginar, he vivido los mejores momentos y ellos también. Tanto que después, los pobres, cuando pasan a adultos se llevan los pobres como una desilusión porque la dinámica es totalmente diferente y los niños disfrutan el Concurso de una manera muy especial.

P.—También ha sido jurado. ¿Repetiría?

R.–¡Qué va! ¡Qué va! (ríe) Lo disfruté mucho, lo pasé muy bien a nivel de escuchar a las agrupaciones, pero es muy duro dejar a gente fuera. Yo fui jurado de chirigota en 2023, un año buenísimo en la modalidad, a una que cantaba, mejor era la otra. Y sabiendo yo el esfuerzo y lo que cuesta sacar una agrupación... Muy difícil ser jurado...

P.—Y hablando de estado de modalidad, ¿cómo ve este año la comparsa?

R.–Como siempre, innegable el grupo o los dos grupos que están arriba y luego hay un ramillete que está muy igualado. Hay muy buenas comparsas, pero en un nivel igualado, puede pasar cualquier cosa. Nosotros, por nuestra parte, vamos a competir, vamos muy ilusionados y a por todas.

La copla de Paco Alba favorita

Patricia Andrés elige el pasodoble de 'Los beduinos' (1966) Se siente nostalgia constante como su copla favorita de todas las que escribió Paco Alba para esta pequeña sección en la que les pedimos a los entrevistados que confiesen su pieza predilecta de todas las que compuso el creador de la comparsa con motivo de conmemorar el 50 aniversario de su muerte.