COAC 2024 | Julio Pardo Carrillo: "Vamos a afrontar el concurso con alegría"

Es el primer coro confeccionado sin la presencia de su padre, fallecido durante el concurso de 2023 y aunque, asegura, que para él y su coro Julio Pardo sigue estando presente “no es con pena”. “Vamos a afrontarlo con alegría porque es lo que nos ha enseñado él”. Julio Pardo Carrillo asume ahora ‘la última palabra” en ‘Los luciérnagas’ y está muy contento con lo que esta noche presentarán en el Falla.

–Es la primera vez que afronta los ensayos sin su padre, ¿cómo han sido las sensaciones?

–Es verdad que yo soy el responsable musical de los últimos tres coros y él estaba en un segundo plano. Pero yo hago siempre el símil con el trapecista que tiene una red debajo. Al final por mucho que yo lo trabajara, él estaba detrás mía siempre y tener simplemente su aprobación y su consejo nos daba mucha seguridad. Y, claro, yo he notado mucho su ausencia, hombre es mi padre y noto su ausencia todos los días, y lo echo de menos el resto del día, porque al final en los ensayos está uno metido en jaleo. Pero tenía la tranquilidad de que él tenía la última palabra y ahora la última palabra la tengo yo; pero bueno estamos muy contentos con lo que hemos hecho.

–¿Cómo va a estar presente en ‘Los luciérnagas’?

–Para nosotros sigue estando, no tenemos la sensación de que no esté y cuando hacemos algo todos tenemos en mente qué diría, si le gustaría, tenemos el chip instalado y está presente. Pero no con pena, no soy amigo de la pena y nadie va a ver en ‘Los luciérnagas’ ni un llanto ni un drama. La tragedia cada una la afronta como quiere pero nosotros la vamos a afrontar con alegría y compitiendo, que es como él nos ha enseñado a hacerlo, porque él tampoco era así.

–Mantiene de alguna manera la responsabilidad de mantener su legado. ¿Mucha presión?

–Hombre, te mete mucha presión. Pero yo a lo tonto llevo 23 años y siempre de la mano de mi padre y estamos acostumbrados a trabajar con la presión. Pero es verdad que lo que él nos deja es un trasantlántico, no es cualquier cosa y nosotros no podemos ahora mismo pisotear y manchar esa leyenda que él ha forjado durante tanto tiempo. Pero no lo vamos hacer, el día que veamos que no estamos a la altura, que no tenemos el impulso, nosotros nos quitaremos de en medio. Yo no creo que dure tanto como el duró, pero vamos como Simeone partido a a partido. El último año fue maravilloso y, en éste, los cinco meses que llevamos han sido preciosos. Yo solo tengo que estar agradecido a Antonio Rivas y a Juan que son pa mí como mi familia y al grupo que me ha estado dando mucho cariñito y con ellos es muy fácil trabajar.

–E incorporan a Carlos Sánchez ‘Carlines’ en la autoría.

-Carlos ya ha colaborado mucho en los últimos coros, pero en la sombra, más de lo que la gente se piensa, y nos parecía de justicia darle su lugar. Este año ha estado con nosotros en el proceso creativo desde el principio y es maravilloso porque es un gran desconocido y es una persona con mucho talento y muchas ideas.

–Ya con ‘Los Martínez’ pudimos ver una renovación en muchos aspectos del coro, ¿siguen ‘Los Luciérnagas’ ese rumbo?

–Sí, seguimos por ese camino. No es un coro que se vaya a parecer a ‘Los Martínez' porque esa premisa siempre la hemos querido cumplir, que un coro no se pareciera al anterior. Una cosa es tener un estilo y otra encasillarte en hacer siempre lo mismo. Pero sí, ahora mismo estamos en la línea de lo que el cuerpo nos pide hacer, coro con más mensaje, con un poco más de contenido y también pensando en llegar a un público más joven. Porque es verdad que el coro se había convertido en una modalidad casi de nicho de aficionados muy mayores y vimos que el año pasado la apuesta funcionó.

–Le quería preguntar precisamente por eso, ¿está moviéndose el coro para dejar de ser la modalidad llamada aburrida y atraer a más aficionados?

–No sabemos si este año funcionará o no pero lo hizo el pasado, porque aunque parezca un milagro el público que venía a vernos a la calle eran los hijos de lo que venían a vernos el año anterior. Entonces yo estoy convencido de que eso de que los coros no gusta es mentira. Yo creo que ha sido culpa de los coros, que no le hemos dado a la gente lo que han ido demandando y el año pasado se demostró que cuando a la gente tú le das lo que quiere la gente acude. Y por eso seguimos por eso camino. Y creo que la modalidad de coro es la más diversa, que hay coros para todos los gustos, femeninos, masculinos, mixtos, que bailan, que no bailan, coros más clásicos, modernos; mi padre mismo cambió su estilo varias veces. Pero siempre siendo un coro de Carnaval, porque llega un momento que si te pasas de vuelta y la gente lo que está viendo no le suena a Carnaval deja de interesarse, esa es mi percepción personal. Y nosotros queremos dar una vueltecita pero que siga sonando y siendo coro de Carnaval, no queremos ser otra cosa.

–La modalidad tendrá menos puestos en los cuartos de final, ¿qué opina de ese cambio?

–Yo lo veo bien, creo que equiparar cantidad con calidad es un error tremendo y creo que ese es uno de los motivos por el cual la gente ha empezado a aburrirse de los coros. Durante muchos años, y si algún compañero se ofende que me perdone, han estado pasando de fase coros sin nivel para pasar y creo que cuando alguien se gasta dinero en una entrada de cuartos de final y ve un coro que no tienen nivel esa persona se va a su casa pensando que los coros ya no le gustan. Creo que hay una diferencia entre los 6 y7 coros de arriba y los demás, y me parece que los de abajo deberían dar un saltito de calidad, como en la época de los 90, que había un nivel de calidad que ahora hay algunos coros que no lo tienen.

–En vuestro caso el proceso ya está pero hay personas que opinan que está costando el relevo generacional, en general, en el Carnaval.

–Esa es una sensación que siempre ha habido porque todos somos un poco nostálgicos de nuestra época. Que si la música era mejor que la de ahora, el cine, el fútbol, y entiendo que los carnavaleros de esa edad piensen que el suyo era mejor que el de ahora. Pero yo sí creo que hay relevo, que hay muchísima gente joven no sólo en el mundo de los coros sino en todas las modalidades y que el concurso en general debería darle un poquito más de cariño, porque hay mucha gente valida que se acaba aburriendo de estar peleando muchos años y nunca obtener su recompensa.

–¿Qué nos puede adelantar de ‘Los luciérnagas’?

–Yo solamente te digo que nosotros estamos muy contentos y que espero que el mensaje que intentamos transmitir se entienda, que es un coro otra vez con mucho contenido. Igual que pasó con ‘Los Martínez’, que mucha gente que por su vida se vio identificada con nuestro personaje, este año va a pasar lo mismo y un grupo de gente en concreto que creo que se va emocionar con lo que vamos a hacer porque ese coro es un homenaje a esas personas.