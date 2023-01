COAC 2023: Mari cumple un sueño con el coro de Chiclana

"Entre las cuatro paredes del ensayo, es donde más libre me he sentido". Así de claro hablaba María Cobeña, Mari, tras debutar sobre las tablas con el coro de Chiclana, 'Vive!'. "Además no puede estar mejor la idea para mí, que la vida son dos días, que hay que vivir", apuntaba "eufórica".

Y es que la chiclanera estaba "cumpliendo un sueño". Tras muchos años de "consorte" en el Teatro Falla, con su marido Julio saliendo en comparsas. "Ahora estoy viendo el Carnaval desde otra perspectiva, y esto es para repetir", señalaba feliz junto a sus compañeras y junto a su autor Jesús Rivera, "que creo que le ha dado otro color al coro".

Y que este grupo de Chiclana, formado solo por voces masculinas hasta ahora, ha incluido para este concurso voces femeninas. "Y creo que ha salido algo redondito, como se dice en el argot del Carnaval creo que estamos en la pomada", comentaba la corista, con ganas de volver al escenario del coliseo gaditano.

El coro de Chiclana nació en el año 2017, consiguiendo el pase a los cuartos de final (fase en la que siempre ha estado) con 'Un Cádiz de maravilla'.