La chirigota de Puerto Real será 'To me pasa a mí: Los desgraciaítos' en 2022

Si ha habido un grupo especialmente castigado por la pandemia, ese es el de la chirigota de Puerto Real que lideran Fermín Coto, Antoñito Domínguez y Sergio Guillén El Tomate. La agrupación fue la gran sensación del COAC 2020 y se llevó el segundo premio de su modalidad con 'No aguantamos más... vamos de impacientes'. Tras disfrutar del Carnaval en la calle, les esperaban intensos meses de actuaciones por toda la geografía andaluza como una de las grandes estrellas del último Concurso del Falla... hasta que el Covid-19 entró en juego y acabó con lo que prometía ser un año productivo y feliz para el grupo puertorrealeño.

Pero como no hay mal que por bien no venga, esta experiencia ha podido inspirar el que será su nuevo proyecto ya para el Carnaval 2022. La agrupación ha dado a conocer este jueves a través de las redes sociales que se llamará 'To me pasa a mí: Los desgraciaítos', con un mensaje que ya deja pistas de por dónde pueden ir los tiros.

Bueno familiaahghjsjjsjss dhjss ya que parece que volvemosssjsnbsjj a la normalidadsshbwjwjsjkdks Joe😡😡 que le pasa al teclao ahora chiquillo?!??! , ya no escribo máshdjddbjdbdjdjdjkss, para el EL CARNAVAL 2022.. Seremosjjghhjjhgggggff pic.twitter.com/SMR3s5OMy3 — La Chirigota de Fermin y Antoñito (@LaChiriDeFyA) July 1, 2021

Es una pequeña variación del nombre que iban a lucir en el COAC 2021, que finalmente no pudo llevarse a cabo por la incidencia del virus. '¡To me pasa a mí!' era la opción escogida, tras anunciarse en un primer momento como 'Los bajío', siempre en torno a la misma idea.

Fermín Coto, Antoñito Domínguez y Carlos Tavira firman la letra de 'To me pasa a mí: Los desgraciaítos', con Sergio Guillén El Tomate como autor de la música y el propio Antoñito Domínguez como director. Se espera mucho de un grupo que en 2020 confirmó las buenas sensaciones ofrecidas en su vuelta al Falla con 'Si yo dijera lo que pienso', semifinalista y una de las grandes sorpresas del COAC 2019. Su energía, sentido del humor y su manera de meterse en el tipo les han convertido en una de las referencias de la modalidad en los últimos años.

Son ya varias las agrupaciones que han anunciado sus nombres para el próximo Concurso, que salvo giro dramático de los acontecimientos se celebrará en su fecha prevista en 2022. Así, sabemos que la chirigota de Manolín Gálvez, Cárdenas y Peñalver será 'La resistencia', la comparsa de Fran Quintana volverá como 'El club de los ignorantes', la chirigota de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Carlos Pérez será 'La misión: el Evangelio según Santander', el Sheriff llevará al Falla 'Los reyes del Youtube' y las comparsas de Martínez Ares y el grupo que fuera de Juan Carlos Aragón serán 'La ciudad invisible' y 'Los renacidos', respectivamente.