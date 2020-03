La chirigota de 'Los impacientes' cambia de nombre y se llamará '¡Tó me pasa a mí!

La chirigota de Fermín y Antoñito sigue llevando a gala su tipo de 'No aguantamos más... vamos de impacientes' a pesar de que hace un mes que finalizó el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2020, en el que consiguió el segundo premio. La impaciencia le ha podido a la auténtica sensación del pasado certamen de coplas, ya que, tras anunciar el pasado domingo la idea con la que iba a participar en el próximo COAC, ha decidido cambiar el nombre. Así, en 2021 concurrirá finalmente -si no hay más cambios de aquí a que llegue el próximo Carnaval- bajo el título de '¡Tó me pasa a mí!'.

El motivo de la variación es que en un principio iba a participar en el Concurso del Falla con el nombre de 'Los bajío'. Sin embargo, la agrupación de Puerto Real ha decidido desecharlo debido a la coincidencia en el título con una chirigota del año 2001, con autoría de Falu Valero, Francisco José Criado e Israel Cacheiro. Este grupo no superó la preselección.

A pesar de que el actual reglamento ya sí permite que se puedan usar nombres de agrupaciones que ya han salido, la chirigota de Fermín y Antoñito, que mantendrá la música de Sergio Guillén el Tomate, ha decidido dar marcha atrás en su intención inicial, aunque esto no significa que tenga que cambiar la idea que pensaba representar en el COAC 2021.

De hecho, según anunció este grupo a través de sus redes sociales el pasado domingo, la elección del tipo de 'Los bajío' se debe a la experiencia personal que está viviendo este grupo a causa de los efectos colaterales que está provocando el Covid-19. Y es que, tal y como ellos mismos han reconocido, hay que tener mala suerte para que se les estén anulando la mitad de las actuaciones tras haber conseguido por primera vez un segundo premio, por lo que "somos la única chirigota de la historia en ganar un segundo premio y que le cueste el dinero ese año".