La chirigota añeja vuelve a resonar

Dicen que lo clásico nunca pasa de moda. Pero el caso es que, en los últimos años, lo clásico, las coplas añejas están en boca de todos. Buenos grupos de ex carnavaleros se han ido reuniendo para matar el gusanillo de la forma más sana, sin el veneno del Concurso ni la esclavitud de los ensayos diarios. Varias de estas antologías han apostado por la comparsa, la modalidad que más pasión despierta, pero el pasado año nació un grupo que sólo canta coplas de chirigotas añejas: ‘Los belloteros’ de Paco Alba, ‘Los cristobalitos’ de Paco Campo y Agüillo, ‘Los birrias’ de Fletilla o ‘Los bacalaos de Escocia’ de Juan Poce. A todos ellos ponen voces un grupo de hombres veteranos que ha ido conjuntando Juan Manuel Virués Romero, componente de agrupaciones históricas como ‘El crimen del mes de mayo’, ‘Hasta que la muerte nos separe’, ‘Los del perejil lacio’, ‘Los buscavidas’ o ‘Patiovecino’.

“Durante una actuación la antología ‘Los gaviritas’ me subió al escenario a cantar un pasodoble de ‘Los quijotes del Sur’, comparsa de Martín en la que también salí. Ahí volví a sentir el aguijón del gusanillo. Así que me dije: ¿por qué no hacer una antología pero cantando sólo coplas de chirigotas?”, nos cuenta.Dicho y hecho. Juan se puso en contacto antes que nada con El Bola, cajilla que lo acompañó en las chirigotas del Petra; y posteriormente se fueron sumando el Careca, contralto de chirigotas del Sheriff y comparsas de Quiñones; Andrés Monzón, hijo del añorado Jesús Monzón, y otros componentes muy conocidos. “A todos nos gusta el Carnaval, pero eso de volver a ensayar todos los días de la semana, esa tensión, se nos hace imposible. Tenemos nuestros trabajos, nuestros compromisos, y esta es una forma de seguir vinculados de alguna manera a la fiesta”.

Juan Virués inició un proyecto que cuenta también con El Bola, Careca o Andrés Monzón

A pesar de la existencia de antologías tan populares como ‘Los cleriguillos’, que cuentan con un conjuntazo, la antología de Juan, que lleva por nombre ‘La tropa del 3x4’ fue capaz de conseguir el triunfo en el concurso de la peña de Los Dedócratas del pasado verano. “Para nosotros era impensable ganarle a esta gente, pero en los concursos a los que nos estamos presentando estamos gustando bastante”.

Al preguntarle por qué se han decidido por la chirigota dijo que “son coplas que nos gustan, pero además hay que reconocer que una antología de comparsa debe estar afinada, requiere más ensayos, porque son coplas más complejas. Sin embargo la chirigota, aunque también tiene su dificultad, no es lo mismo y nos permite ensayar uno o dos días a la semana”.

Juan avisa que estos carnavales, junto a su tropa, estarán cantando en la calle. “También llevamos algunas coplas más recientes, como pasodobles de ‘Los de capuchinos’ o ‘Los hojillas’. Nuestra idea es salir a cantar por Cádiz y disfrutar y hacer disfrutar. Nuestro repertorio incluye coplas de los 60, 70 y 80 y también llevamos muchos cuplés”.

Ya saben, estos carnavales búsquenlos en la calle porque pasarán un gran rato con esta antología de ‘La tropa del 3x4’.