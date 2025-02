Chico Cornejo ('Los disléxicos'): "Lo del año pasado fue una anécdota y este año volvemos a la casilla de salida"

No es fácil defender un primer premio y además, con un repertorio en el que los autores tienen que escribir muchas palabras al revés y el grupo aprenderlas luego. La chirigota 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)', la de los Villegas, actuaba en quinta posición esta noche en la decimoctava sesión de preliminares del COAC 2025. "Escribirlo no es tan complicado como meterlo, porque había ya momentos en los que no sabíamos ni lo que decíamos", reconocía Chico Cornejo, uno de los baluartes de este grupo y del del Love, siempre en la sombra a pesar de sus enormes contribuciones a los repertorios.

Una chirigota que venía de ser 'Los exageraos'. "Lo del año pasado fue una anécdota. Formamos un grupo nuevo con la intención de pasarlo bien y divertirnos. Y nos cayó el primero", apuntó Cornejo antes de añadir, con su consabida humildad, que "volvemos a la casilla de salida: concursar y pasarlo bien".

Cornejo destacaba al salir del escenario que el hecho de coincidir en la misma sesión con el Yuyu, lejos de ser un hándicap -un duelo de aspirantes demasiado temprano- ha sido para él "una gran alegría y me encantó cuando en el sorteo nos tocó con él. Somos viejos rockeros y hemos competido muchas veces. Qué mejor que compartir función con su chirigota".

Sobre la modalidad señaló que "el nivel es bueno con las chirigotas que se esperaban que estuvieran bien y los chavales que van llegando de un lado y de otro. Es una alegría ver que hay competición".